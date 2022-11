Reprodução: Redes Sociais Segundo Clare Atfield, de 39 anos, parte traseira do aparelho estava quebrada, mas ele ainda funcionava

Uma britânica conseguiu recuperar, ainda em funcionamento, seu iPhone que estava perdido há 460 dias no mar . O celular desapareceu em uma praia do estado americano de Nova Hampshire enquanto Clare Atfield, de 39 anos, remava no oceano. Ela caiu da prancha e nunca mais viu o aparelho.

Segundo o jornal New York Post , Clare conseguiu reaver o iPhone depois que um passeador de cães fez contato com ela. Ele contou ter encontrado o iPhone em uma região próxima ao local onde ela havia perdido o celular, em 4 de agosto de 2021.

O homem conseguiu identificar a dona do aparelho graças a um cartão de crédito de Clare e outro de saúde da mãe dela. Eles foram deixados junto ao dispositivo dentro da capa de proteção e, por incrível que pareça, estavam legíveis.

Ao pegar o iPhone em suas mãos novamente, Clare percebeu que a parte traseira do celular estava quebrada. Mesmo assim, o aparelho ainda funcionava. Ela acredita que isso foi possível graças à capa protetora, que isolou o dispositivo da água salgada. O sal pode corroer o interior de um iPhone.

"É uma loucura que ele tenha conseguido encontrá-lo", afirmou Clare ao New York Post . "O cavalheiro que o encontrou e eu ficamos chocados por ainda funcionar."

