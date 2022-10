Reprodução / TV Globo - 14.10.2022 Previsão é de clima ameno em São Paulo neste fim de semana

A previsão do tempo para este fim de semana será marcada por chuva e temperaturas mais baixas no Sul e Sudeste e calor forte no Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Segundo o Climatempo, a circulação de ventos sobre o país continua criando uma espécie de "corredor", levando ar quente e úmido no Norte para o Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Assim, tem se formado áreas de instabilidade, fazendo com que haja previsão de chuvas fortes em algumas regiões.

No Sul , mais especificamente em Santa Catarina e no Paraná, haverá uma pequena diminuição das temperaturas, além da previsão de chuvas . Já nesta sexta-feira (14), os termômetros ficarão abaixo dos 18ºC, podendo cair ainda mais no sábado (15) e no domingo (16).



No Sudeste , o clima será mais ameno, já que uma massa de ar quente predomina sobre a região. São Paulo e Rio de Janeiro registram ainda hoje um clima um pouco menos quente do que o dessa quinta (13), mas ainda abafado e seco na maior parte do dia. No sábado deve chover no Rio e, no domingo, em SP.

Hoje, uma frente fria deixa o dia chuvoso no sul de São Paulo e na Baixada Santista. No decorrer da tarde, a Grande São Paulo fica nublada, podendo garoar, de acordo com o Climatempo.

No Rio, o sol aparece entre muitas nuvens e deve garoar à noite.

A frente fria, no entanto, não tem força para mudar o tempo no interior do Sudeste.

No Centro-Oeste e nas regiões Norte e Nordeste, o calor vai predominar nos próximos dias. Em Goiás , Mato Grosso e no Distrito Federal os termômetros podem chegar perto dos 35ºC, com sol forte, calor e tempo seco. No Centro-Oeste, a previsão é de pancadas de chuva e períodos com sol no Mato Grosso do Sul. Há risco de chuva forte.

No Nordeste , Maranhão e Tocantins, ficarão próximos dos 40ºC em algumas cidades. A massa de ar quente vai deixar a umidade do ar baixa e dificultar a ocorrência de chuva nesses locais.

Em parte do Norte e no litoral nordestino, ha previsão de chuva e as temperaturas vão ficar um pouco acima dos 30ºC.

