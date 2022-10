A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) notificará a empresa Coranda, responsável pela ciclofaixa de lazer na cidade, pela desconformidade dos itens montagem na ciclofaixa que estão presentes no Anexo I - Termo de Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022.

A empresa tem 10 (dez) dias úteis para a apresentação de justificativa.

No dia 09 de outubro as falhas foram:

1) Orientadores de Travessia (Bandeirinhas)

Foram ativadas 276 posições para Orientadores de Travessia “Bandeirinhas”.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (A) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a 753 “Bandeirinhas”.

2) Sinalização Viária Temporária utilizada

Havia 12.590 cones distribuídos com espaçamento de aproximadamente 8 metros.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (E) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 22.750 cones.

Foram utilizados 195 supercones.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (F) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 508 supercones.

338 cavaletes foram distribuídos.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (G) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 1063 cavaletes.

3) Faixas de Vinil e Banners

Não foram instaladas faixas e banners em todos os trechos, conforme informações

das equipes de campo das GETs.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (I) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a instalação de 145 faixas de vinil

e 13 banners.

4) Guarda-sóis e banquetas

Foram retirados os Guarda-sóis dos pontos que não foram ativados por ausência de

Orientadores de Travessia (Bandeirinhas) a partir das 10h00.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (C) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a instalação de 753 unidades.

No dia 12 de outubro as falhas foram:

1) Orientadores de Travessia (Bandeirinhas)

Não foram ativadas posições para Orientadores de Travessia “Bandeirinhas”.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (A) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a 753 “Bandeirinhas”.

Sinalização Viária Temporária utilizada

2) Havia 13.480 cones distribuídos com espaçamento de aproximadamente 8 metros.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (E) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 22.750 cones.

Foram utilizados 265 supercones.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (F) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 508 supercones.

600 cavaletes foram distribuídos.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (G) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a utilização de 1063 cavaletes.

3) Faixas de Vinil e Banners

Não foram instaladas faixas e banners em todos os trechos, conforme informações

das equipes de campo das GETs.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (I) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a instalação de 145 faixas de vinil

e 13 banners.

4) Guarda-sóis e banquetas

Não foram instalados guarda-sóis e banquetas, conforme informações das equipes

de campo das GETs.

Este quantitativo está em desconformidade com o Item 11. (C) do Anexo I - Termo de

Referência do Edital nº 02/SMT.GAB/2022 que prevê a instalação de 753 unidades.