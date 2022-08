Roberto Casimiro/Fotoarena/Agência O Globo - 4.8.19 Clima em São Paulo começará a mudar do frio para ganhar um pouco mais de calor

O Climatempo acaba de divulgar como serão os dias na semana que vem. As temperaturas começarão a se elevar gradualmente. A partir da sexta-feira, deverá começar o calor de forma mais efetiva.

De todo o modo, na segunda-feira, ainda terá muitas nuvens no sul e leste de São Paulo. Chuvas fracas vão ocorrer no litoral sul e Vale do Ribeira. Na Grande SP , a previsão é de sol entre nebulosidade variável, sem chuva . Ainda fará frio , mas menos do que nos últimos dias.

A umidade estará presente no sul e no leste do estado. O sol aparecerá nos próximos dias, sem previsão para a entrada de outra frente fria no estado. O clima seco deverá ser predominante em grande parte das áreas paulistas, com índices de umidade relativa abaixo dos 30%.

O frio da madrugada diminui aos poucos e as tardes ficarão mais quentes nos próximos dias. Na capital, o calor deve ser sentido apenas a partir de quinta. Já no interior, as temperaturas já sobem mais no começo da semana.