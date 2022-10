Rovena Rosa/Agência Brasil - 28/09/2022 Pedestres se protegem da chuva no centro da capital paulista

Apesar do clima frio e chuvoso registrado durante esta segunda-feira (10) em São Paulo , o Climatempo alerta para uma mudança brusca de temperatura nesta terça (11).

Segundo a previsão , as condições de chuva no estado crescem devido à frente fria que avança para o oceano, próximo à costa do Sudeste.

No Sul do Brasil , há alerta de temporais em Santa Catarina e no Paraná, em decorrência dos ventos e da umidade que vêm da região Norte, que mantêm as nuvens muito carregadas na região.

Chuvas também devem ser registradas nas regiões Norte, Centro-Oeste e um pouco no Nordeste.



Veja a previsão de chuvas da capital paulista para esta semana:

Hoje, na capital paulista a mínima é de 16ºC e a máxima de 21ºC, com o tempo chuvoso durante toda a segunda. Amanhã, no entanto, os termômetros podem chegar a 28ºC, com pancadas de chuva durante a tarde e noite. O sol, porém, deve aparecer somente entre nuvens.

Na quarta (12), as temperaturas continuam subindo, com a máxima chegando a 30ºC. A mínima é de 18ºC. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o céu deve estar coberto por muitas nuvens, mas não chove.

Na quinta (13), a mínima é de 17ºC e a máxima de 28ºC. Também haverá sol, mas será registrado um aumento de nuvens. Assim como na quarta, só chove durante a tarde e, à noite, não terá precipitação em São Paulo .

As temperaturas voltam a cair na sexta (14), com a mínima de 17ºC e máxima de 24ºC. Pancadas de chuva devem ser registradas à tarde e à noite.

O fim de semana também começa chuvoso e os termômetros caem ainda mais no sábado (15), com precipitação prevista para o dia e a noite. A mínima é de 16ºC e a máxima, de 22ºC. No domingo (16), porém, a máxima pode chegar a 26ºC, com o sol aparecendo entre nuvens. Deve chover durante a tarde e à noite.

