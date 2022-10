Pedro Ivo/O Dia O presidente Jair Bolsonaro faz comício de campanha para presidência junto ao Governador do Rio de Janeiro Claudio Castro e o ex-prefeito de Caxias Washington Reis em Duque de Caxias (14/10/2022)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza um comício de campanha no centro de Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (14), junto do governador reeleito Cláudio Castro (PL) nas eleições 2022 e o ex-prefeito do município Washington Reis (MDB). O evento ocorre na Praça do Pacificador, no Rio de Janeiro , e reúne cerca de 2 mil pessoas.

Antes da chegada de Bolsonaro, jingles de campanha animaram o público que agitava bandeiras com imagens do candidato a reeleição e de Washington Reis. Além disso, apoiadores ainda puxaram o coro, “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Enquanto outros ainda acompanham o comício de prédios no entorno da praça com bandeiras do Brasil estendidas nas janelas.



Com a chegada de Bolsonaro, por volta das 11h, o locutor subiu ao palco e gritou: "Quem acredita em Deus, levanta a mão", e em seguida o público começou a gritar: "Mito, mito". Para dar início ao comício, um pastor realizou uma oração abençoando o presidente e agradecendo pelo dia, seguido do Hino Nacional.

No palanque, ao lado do presidente, estão Claúdio Castro, Washington Reis, o senador Flávio Bolsonaro, a Clarrissa Garotinho, candidata a senadora, Romário, eleito senador, e Daniel Silveira.

Dentre o público, Valdemir Dias, comerciante de 35 anos, disse que foi ao comício e vai votar em Bolsonaro por acreditar que ele é “a melhor opção, para defender a família e o país".

Já a empreendedora Eliane Nunes, 33 anos, afirmou que vai votar em Bolsonaro porque " durante seu governo conseguiu abrir um negócio. “Hoje emprego 4 pessoas e se ele não se reeleger tenho receio de que a economia do Brasil venha a piorar e eu tenha que fechar meu negócio”, disse.