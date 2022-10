Reprodução Youtube - 13.10.2022 Jovens atiram molho de tomate em obra de Van Gogh em Londres - 13.10.2022

Duas jovens autodenominadas integrantes do grupo 'Just stop Oil' ('Apenas Parem o Petróleo' em tradução livre) atiraram duas latas de molho de tomate no famoso quadro 'Girassóis' de Van Gogh na National Gallery , em Londres.

As manifestantes foram detidas e levadas pela polícia para prestarem esclarecimentos na delegacia local.



O grupo tem realizado diversos protestos em galerias de arte contra as mudanças climáticas e os danos causados pela indústria do petróleo.

Segundo informações de jornais locais, a sopa de tomate não atingiu diretamente a pintura, pois a obra está protegida por um vidro.

A polícia local disse que os policiais agiram rapidamente e as duas manifestantes foram detidas por crime de dano.

Elas também teriam usado uma espécie de supercola nas mãos e se 'auto colaram' na parede abaixo da obra vandalizada. O grupo também fez um post o Instagram com uma frase crítica:

"A arte vale mais que a vida, mais do que comida, mais do que justiça".

Até o momento a galeria não se pronunciou sobre o ato.

