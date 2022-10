Reprodução - 12.10.2022 Presidente Jair Bolsonaro durante entrevista nesta quarta-feira (12)

O presidente Jair Bolsonaro não mediu o tom nas críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, por sua decisão de proibir que a Polícia Federal (PF) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abram processos de investigação aos institutos de pesquisa eleitoral .

Os institutos teriam induzido eleitores ao erro com divergências entre resultados relatados e os computados nas urnas, segundo o presidente. Bolsonaro acredita que essas empresas vão 'continuar mentindo' e isso pode beneficiar seu opositor, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas.

"Como a medida dele agora, do Alexandre de Moraes. Começou aí o Cade e a Polícia Federal investigarem institutos de pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quanto arrastam para o outro lado? [Eleitores] Geralmente votam em quem está ganhando", disse Bolsonaro.

A decisão de Moraes saiu na quinta-feira (13), onde o magistrado afirma que a PF e o Cade não têm competência legal para realizar as investigações. O ministro também determinou que possíveis práticas de abuso de autoridade, desvio de finalidade e abuso de poder político, sejam apuradas.

Leia também TSE impede que Cade e PF investiguem empresas de pesquisas

