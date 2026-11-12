Reprodução Daniel Vorcaro

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro deve enfrentar sua primeira denúncia criminal no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pretende apresentar, nos próximos dias, uma acusação contra o ex-controlador do Banco Master por suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12), pela Folha de S.Paulo. Caso a denúncia seja apresentada e aceita pelo STF, Vorcaro passará oficialmente à condição de réu pela primeira vez nas investigações relacionadas ao escândalo financeiro envolvendo o banco.

A expectativa é que a manifestação da Procuradoria tenha como base as conclusões da Polícia Federal (PF), que indiciou o empresário e outras 14 pessoas por suspeitas de irregularidades em operações bilionárias envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

PF aponta suspeita de fraude em R$ 12 bilhões

A investigação que deve embasar a primeira denúncia apura a negociação de carteiras de crédito entre o Banco Master e o BRB, instituição financeira pública do Distrito Federal.

De acordo com o relatório da Polícia Federal, as operações movimentaram aproximadamente R$ 17,5 bilhões entre julho de 2024 e outubro de 2025. Desse total, pelo menos R$ 12 bilhões envolveriam ativos considerados fraudulentos ou sem comprovação de existência.

A suspeita é de que o Banco Master tenha repassado ao BRB carteiras de empréstimos consignados que não possuíam lastro suficiente. Na prática, os créditos apresentados como operações legítimas não teriam documentação capaz de comprovar sua existência ou validade.

Segundo os investigadores, parte dessas carteiras teria sido produzida com o auxílio da empresa Tirreno, apontada como uma estrutura utilizada para dar aparência de regularidade aos negócios.

A PF também identificou que, após questionamentos sobre a autenticidade dos créditos, os ativos teriam sido substituídos por outros papéis cuja qualidade e capacidade de recuperação também passaram a ser investigadas.

O relatório policial aponta que Vorcaro teve participação direta na estruturação e na condução das operações. A corporação o considera uma das principais figuras do esquema investigado.

Quem mais foi indiciado no caso?

Além de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal indiciou outras 14 pessoas. Entre elas está Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, suspeito de participação nas irregularidades envolvendo as negociações entre as duas instituições.

Também aparecem na lista ex-diretores do Banco Master e do BRB, além de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro.

O ex-controlador do Master foi indiciado por suspeitas de:

Gestão fraudulenta;

Indução de investidor a erro em operação financeira;

Fraude à fiscalização;

Organização criminosa;

Lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, as penas máximas previstas para os crimes atribuídos a Vorcaro podem chegar a 41 anos de prisão, considerando a soma das acusações.

É importante destacar que o indiciamento representa a conclusão da investigação policial sobre a existência de indícios de envolvimento dos investigados. A responsabilização criminal, entretanto, depende da análise do Ministério Público e do julgamento pela Justiça.

Como funciona a denúncia e quando alguém se torna réu?

Com a conclusão parcial do inquérito policial, o material foi encaminhado ao STF e submetido à análise da Procuradoria-Geral da República.

Cabe ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliar as provas reunidas e decidir se existem elementos suficientes para apresentar uma denúncia formal contra os investigados.

A denúncia é a peça em que o Ministério Público apresenta à Justiça uma acusação criminal, descrevendo os fatos atribuídos aos suspeitos e os motivos pelos quais entende que eles devem responder a um processo.

Entretanto, o simples oferecimento da denúncia não transforma automaticamente o investigado em réu. Para isso, o Supremo precisa analisar o documento e decidir se existem requisitos legais para receber a acusação.

Se o tribunal aceitar a denúncia, Vorcaro passará a responder formalmente a uma ação penal. A partir daí, poderá apresentar sua defesa e acompanhar as demais etapas do processo.

Vorcaro continua preso

A movimentação da PGR ocorre um dia depois de Paulo Gonet se manifestar contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-banqueiro.

Em parecer enviado ao Supremo na quarta-feira (11), o procurador-geral defendeu a manutenção da prisão preventiva de Vorcaro. Para Gonet, a soltura poderia comprometer o andamento das investigações.

O procurador apontou a gravidade dos crimes investigados e os riscos relacionados à atuação do empresário, além da possibilidade de interferência na produção de provas.

Vorcaro está preso desde março de 2026 e permanece custodiado na unidade conhecida como Papudinha, no Distrito Federal.

A defesa, por sua vez, contestou o indiciamento da Polícia Federal. Os advogados classificaram a medida como precipitada e argumentaram que as investigações ainda não chegaram a conclusões definitivas.

Os representantes do empresário também sustentam que as operações com o BRB não provocaram prejuízo à instituição, alegando que as carteiras de crédito questionadas foram substituídas por outros ativos.

Investigação do Banco Master continua

Apesar da conclusão parcial do inquérito sobre as operações com o BRB, as apurações envolvendo o Banco Master ainda não foram encerradas.

A Polícia Federal solicitou mais 60 dias para aprofundar outras linhas de investigação e analisar materiais que ainda dependem de perícias.

O caso também envolve suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, cooptação de servidores do Banco Central e possíveis tentativas de obstrução das investigações.

A Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro de 2025, começou com foco nas irregularidades envolvendo a instituição financeira e ganhou novas frentes conforme os investigadores tiveram acesso a documentos, movimentações financeiras e conversas encontradas em aparelhos eletrônicos.

A eventual aceitação da primeira denúncia contra Vorcaro representa, portanto, um novo capítulo do caso: a passagem da investigação policial para uma ação penal no Supremo Tribunal Federal.