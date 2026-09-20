Marcelo Camargo / Agência Brasil Paulo Gonet

O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) analisa, na próxima sexta-feira (25), as menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet , em mensagens relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do antigo Banco Master.

A sessão extraordinária está marcada para as 10h e deverá discutir se as informações reunidas pela Polícia Federal levantam dúvidas sobre a imparcialidade de Gonet na condução dos procedimentos envolvendo o banco.

O procedimento foi aberto no início de setembro após uma representação apresentada por deputados do Partido Novo. O relator é o subprocurador-geral da República Francisco de Assis Sanseverino.

Segundo a Agência Brasil, o conselho não analisa, neste momento, um processo administrativo com possibilidade de punição contra Gonet. A discussão será concentrada na eventual existência de elementos que possam comprometer a atuação do procurador-geral no caso Master.

Mensagens citam Gonet

O nome de Gonet aparece em materiais extraídos do celular de Vorcaro durante as investigações da Polícia Federal sobre o Banco Master.

Em uma das conversas, Vorcaro teria escrito ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes: “Não podemos reverter isso com Paulo e Andrei”. Segundo os investigadores, “Paulo” seria uma referência a Gonet, enquanto “Andrei” corresponderia a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

O procurador-geral também aparece em conversas envolvendo o advogado Ciro Soares. De acordo com informações divulgadas sobre o material apreendido, o advogado teria intermediado contatos entre Vorcaro e Gonet.

Em uma dessas situações, Ciro enviou ao ex-banqueiro uma fotografia em que aparece ao lado do procurador-geral e, na sequência, mensagens indicando que Gonet gostaria de falar com Vorcaro. A perícia da PF identificou chamadas realizadas entre Vorcaro e o advogado depois das mensagens.

Foto em Londres

Outro elemento que passou a integrar a discussão é uma fotografia de Gonet ao lado de Vorcaro em Londres, em abril de 2024.

Reprodução Conversas extraidas do celular de Vorcaro mostram Gonet e ex-banqueiro em noite de charutos e uisque em Londres

A imagem foi localizada pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro e teve sua autenticidade confirmada pela Procuradoria-Geral da República. O registro mostra os dois em um evento realizado na capital britânica, com outras pessoas.

A fotografia ganhou repercussão após ser divulgada neste fim de semana. Segundo informações da CNN Brasil, Gonet aparece com um charuto na mão, enquanto há copos de uísque sobre a mesa. A PGR confirmou a presença do procurador-geral no evento.

Gonet, porém, afirma que esse foi seu único encontro presencial com Vorcaro e classifica a interação como breve e sem relevância pessoal ou profissional.

O que Gonet diz

Em manifestação encaminhada ao Conselho Superior do MPF, Gonet negou ter relação de amizade com Vorcaro ou interesse pessoal nos processos envolvendo o ex-banqueiro.

O procurador-geral também afirmou que se considera apto a continuar atuando nos procedimentos relacionados ao Banco Master e sustentou que os elementos apresentados até agora não justificariam a abertura de uma investigação contra ele.

Sobre o encontro em Londres, Gonet afirmou que ocorreu durante um evento promovido pelo Grupo Voto e pela revista eletrônica Consultor Jurídico. Segundo sua manifestação, ele não tinha conhecimento prévio sobre os patrocinadores da ocasião.

A PGR também sustenta que não foi localizado no celular de Vorcaro um contato direto de Gonet. As referências ao procurador-geral aparecem em conversas com terceiros, entre eles Ciro Soares.

O que será analisado

O Conselho Superior do MPF deverá avaliar se as informações presentes no relatório da Polícia Federal são suficientes para levantar questionamentos sobre a atuação de Gonet no caso Master.

O relator, Francisco de Assis Sanseverino, será responsável pela análise do procedimento. Caso sejam identificados elementos que indiquem alguma irregularidade, poderá haver novos desdobramentos, incluindo uma eventual investigação.

Gonet não participa da análise quando há questão relacionada a possível impedimento envolvendo sua própria atuação. Nesses casos, a condução dos trabalhos cabe à estrutura do colegiado, conforme as regras internas do Conselho Superior do MPF.

A sessão de sexta-feira deverá, portanto, definir os próximos passos diante das informações reunidas pela PF e das explicações apresentadas pelo procurador-geral.