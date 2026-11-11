Conteúdo gerado por IA Toffoli foi à final da Champions com ingresso dado por Vorcaro

O governo federal decidiu manter o sigilo de 100 anos sobre as visitas feitas a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enquanto ele estava detido na superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

As informações são da colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar. De acordo com ela, o governo negou um recurso apresentado pela equipe da jornalista para derrubar o sigilo.

O recurso foi negado na última sexta-feira (6). A decisão havia sido adiada por dois meses pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Eles haviam alegado “complexidade da matéria” e prolongaram a análise para depois do segundo turno das eleições.

A relação das visitas a Vorcaro foi solicitada via Lei de Acesso à Informação (LAI), conforme explicou a colunista. Porém, em junho, a Polícia Federal recusou os pedidos.

Depois disso, em julho, o pedido também foi negado pelo Ministério da Justiça. Por fim, em terceira instância, na análise do requerimento, a CGU considerou a demanda “desarrazoada” e também negou.

A CGU ainda afirmou que “há sigilo judicial, ainda que parcial, sobre o processo”.

A colunista explicou também que o documento foi acolhido pela secretária nacional de transparência e acesso à informação.

Além disso, ainda cabe recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), órgão que funciona como última instância para a análise de pedidos negados pelas instâncias inferiores.

O pedido é válido para a lista de visitas a Daniel Vorcaro durante os três meses em que esteve detido em Brasília.

O ex-banqueiro foi transferido para a superintendência da PF em Brasília em março deste ano, enquanto tentava negociar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Após o fim das negociações, Vorcaro foi encaminhado para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. Ele segue preso no local.

Banco Master

O colapso do Banco Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em novembro de 2025, abriu uma série de investigações da Polícia Federal e intensificou embates entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Cerca de 800 mil clientes aguardam o reembolso de investimentos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Segundo o fundo, o valor total a ser pago em garantias será de R$ 40,6 bilhões.

O Banco Master, como é conhecido hoje, foi uma instituição financeira brasileira com sede na região da Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Recebeu aprovação do Banco Central do Brasil para atuar como instituição financeira a partir de 1990, dando origem ao Banco Máxima. Antes disso, em 1974, foi fundada a Máxima Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Quem é Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro, de 42 anos, ganhou projeção no mercado financeiro após assumir o antigo Banco Máxima e comandar a transformação da instituição no Banco Master. O empresário também ficou conhecido por investimentos fora do setor bancário e por um patrimônio que incluía jatos particulares.

Vorcaro entrou na mira da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ele foi preso pela primeira vez em novembro de 2025 no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para o exterior. Foi solto dias depois sob medidas cautelares, mas voltou a ser preso em 4 de março deste ano.

A nova etapa da investigação apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. A defesa do empresário nega irregularidades.



