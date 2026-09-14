Reprodução Após decisão do STF, Daniel Vorcaro foi transferido para a Papudinha, em Brasília

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está cuidando da horta e trabalhando na jardinagem na carceragem 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde está preso desde junho. A atividade pode reduzir o tempo de cumprimento da pena, em caso de condenação, de acordo com informação foi divulgada pelo Metrópoles.

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Além da jardinagem, Vorcaro tem passado o tempo na prisão lendo livros, assistindo a televisão e se reunindo com sua equipe de defesa; são 23 advogados autorizados a visita-lo na Papudinha e que chegam a permanecer até 6 horas em conversa com o ex-banqueiro.

A Papudinha, que fica dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, existe para custodiar presos que não podem dividir cela com a população carcerária comum, seja por risco, função exercida ou prerrogativa legal.

Historicamente, ela abriga policiais militares detidos, autoridades com direito à Sala de Estado Maior e r éus de alta exposição pública, por decisão judicial.

A cela e os condenados na trama golpista

Vorcaro ocupa atualmente a cela que foi usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado, que ficou na unidade depois de ser transferido em janeiro de 2026.

De lá, Bolsonaro foi internado para tratar uma broncopneumonia e, na alta hospitalar, teve o pedido de prisão domiciliar humanitária acatado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes . O ex-presidente continua cumprindo pena em sua residência.





Além de Bolsonaro e Daniel Vorcaro, a unidade já recebeu nomes como Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.

Os dois também foram condenados pelo Supremo no julgamento da trama golpista, no fim do ano passado.