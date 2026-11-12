Imagem gerada por IA Cidade de Pedra Bela e a população bovina

Uma cidade do interior de São Paulo chama a atenção por uma proporção curiosa: há quase dois bois para cada habitante. Pedra Bela, tem aproximadamente 11,6 mil cabeças de gado para uma população estimada em 6.718 pessoas. Isso representa cerca de 1,72 bovino por morador.

Os números revelam a presença expressiva da pecuária na realidade local e mostram como a atividade rural continua tendo espaço importante em municípios paulistas de pequeno porte, mesmo em um estado conhecido pela concentração industrial, pelo comércio e pelos grandes centros urbanos.

Divulgação Prefeitura de Pedra Bela Cidade de Pedra Bela (SP)

O levantamento considera dados de 2024 da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cruzados com as estimativas populacionais do mesmo ano. Na prática, a proporção significa que existem aproximadamente 12 bovinos para cada sete moradores.

Cidade tem mais bois do que habitantes

A diferença entre o tamanho da população e a quantidade de animais ajuda a dimensionar a presença da pecuária em Pedra Bela. Enquanto o município tem pouco mais de 6,7 mil moradores, seu rebanho bovino chega a aproximadamente 11,6 mil cabeças.

A proporção de 1,72 bovino por habitante coloca a cidade em destaque entre os municípios paulistas analisados no levantamento. O número supera o registrado em outras localidades que também apresentam mais animais do que moradores.

O resultado evidencia uma característica da economia de cidades pequenas, nas quais as atividades agropecuárias podem ter participação importante na ocupação do território e na geração de renda.

Pedra Bela supera outras cidades na proporção

A comparação com outros municípios mostra que Pedra Bela apresenta a maior relação entre bovinos e habitantes entre as quatro cidades destacadas no levantamento.

Conteúdo gerado por IA Tabela de comparação entre municípios





Em Tuiuti, são 1,35 bovino por morador. Já em Socorro, a proporção é de 1,08. Santo Antônio do Jardim também aparece na relação, com 1,03 animal por habitante.

Os dados mostram que a presença da pecuária é significativa em diferentes municípios do interior paulista, mas Pedra Bela se destaca pela diferença mais expressiva entre o tamanho do rebanho e o número de moradores.

Criação de animais revela diferentes perfis no interior

Outro dado interessante do levantamento envolve a criação de aves. Enquanto Pedra Bela se destaca pela quantidade de bovinos em relação à população, Tuiuti apresenta uma proporção expressiva de galináceos.

Segundo os números apresentados na pesquisa, o município registra aproximadamente 173 aves por habitante. O indicador demonstra como as atividades agropecuárias podem ter características bastante diferentes de uma cidade para outra.

A comparação ajuda a mostrar que a produção rural paulista não segue um único modelo. Existem municípios com maior concentração de determinadas criações, de acordo com suas características produtivas e econômicas.

Pecuária faz parte da realidade rural do município

A presença expressiva de bovinos não é um aspecto isolado da paisagem de Pedra Bela. O município tem uma tradição ligada às atividades do campo, que historicamente tiveram participação importante na economia e na organização do território.

Uma publicação da revista Casa da Agricultura, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, já destacava essa característica. Na época do levantamento apresentado pela publicação, cerca de 80% da população vivia na zona rural.

O material também apontou a agropecuária como base da economia municipal. Entre as atividades desenvolvidas pelos pequenos produtores, a silvicultura, especialmente o cultivo de eucalipto para produção de carvão vegetal e lenha, ganhou destaque a partir da década de 1990.

A realidade rural do município também conta com uma estrutura de apoio aos produtores. Pedra Bela possui uma Casa da Agricultura e um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, vinculado à estrutura regional da CATI.