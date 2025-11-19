Reprodução Daniel Vorcaro viajava pelo mundo com a namorada

O empresário Daniel Borcaro, dono do Banco Master e que foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta terça-feira (18), levava uma vida luxuosa com ostentações que iam desde viagens internacionais a festas milionárias, com posse itens de luxo como três jatos particulares.

O banqueiro foi alvo de uma operação da Polícia Federal que mirava venda de títulos de créditos falsos, em que a instituição emitiria Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar aos clientes até 40% acima da taxa básica do mercado, considerada irreal. Segundo os investigadores, ele foi preso tentando fugir do país. Ele está detido na Superintendência da PF, em São Paulo.

Quem é Daniel Vorcaro?

O empresário de 42 anos tem origem em uma família de classe média alta do setor da construção civil, de acordo com a BBC. Daniel Vorcaro assumiu o comando do banco Máxima, instituição fundada nos anos 1970, há pouco mais de seis anos, e o rebatizou de Banco Master.

Ele se destacou no mercado financeiro brasileiro por adotar uma estratégia considerada arriscada: ao invés de focar na captação tradicional com correntistas e na concessão de empréstimos, o banco passou a oferecer CDBs com juros muito acima do padrão do mercado.

Enquanto instituições do mesmo porte pagavam cerca de 120% do CDI, o Master oferecia remunerações próximas de 140%. Com esse dinheiro, o banco investia em empresas vistas como de alto risco.

Em entrevista à revista Piauí em outubro do ano passado, o banqueiro rebateu as críticas e afirmou ser alvo de preconceito por não ter origem no setor financeiro.

Ostentações

Reprodução/redes sociais A festa de 15 anos da filha do banqueiro teve Alok e Dennis Dj





Daniel Vorcaro também ficou conhecido pela vida luxuosa com ostentações. Ele é dono de pelo menos três jatos de luxo, dos modelos Falcon 7X, Falcon 5X e Gulfstream GV, que valem entre R$ 57 milhões e R$ 121 milhões cada.

Uma festa milionária dada pelo banqueiro chamou a atenção e foi veiculada pela imprensa em 2023. Nela, ele teria gastado cerca de R$ 15 milhões no aniversário de 15 anos da filha, com direito a grandes atrações como Alok e a dupla de DJs The Chainsmokers, além de um bolo de R$ 25 mil e estadia no hotel Fasano para os vizinhos.

Vorcaro também teve destaque na mídia neste ano, ao se tornar um dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube Atlético Mineiro. Segundo o Estado de S. Paulo, ele adquiriu 27% da sociedade.

O banqueiro também gostava de viajar com a namorada Martha Graeff, empresária e influenciadora com mais de 600 mil seguidores. Ela compartilha fotos com Daniel em destinos nacionais e internacionais com um estilo de vida luxuoso.

Segundo apuração da TV Globo, eles já viajaram juntos para Capri (Itália), Puglia (Itália), Costa Rica, Miami (EUA), Alpes Franceses (França), Saint Barths (território francês no Caribe), além de Trancoso, na Bahia, e passeios no Rio de Janeiro.

Preso pela PF

Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero, que visa desarticular um esquema envolvendo a suposta fabricação e comercialização de carteiras de crédito insubsistentes por instituições financeiras.





As investigações começaram em 2024, após uma solicitação do Ministério Público Federal, que apontou indícios de que uma instituição teria produzido títulos sem lastro e os vendido a outro banco. Após fiscalização do Banco Central, esses ativos teriam sido substituídos sem avaliação técnica adequada.

Segundo a PF, o banco comandado por Vorcaro teria criado títulos sem lastro ou com dados falsos, que eram apresentados como ativos legítimos, mas não tinham valor real, a ação caracterizaria crimes de gestão fraudulenta e falsidade documental. Ele foi preso enquanto tentava embarcar para Malta, na Europa, em um dos jatos particulares.

O Portal iG procurou o Banco Master e a defesa de Daniel Vorcaro para um posicionamento. O espaço segue aberto.