PF / Divulgação Quadrilha que sonegava impostos de empresas e as ajudava a burlar licitações é alvo de operação

Uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal (PF) investiga um esquema de fraudes tributárias que pode ultrapassar R$ 185 milhões e envolve empresas de 32 cidades de dez estados brasileiros. A organização criminosa é suspeita de utilizar créditos fiscais inexistentes para eliminar dívidas de impostos de empresas e permitir que elas participassem de licitações públicas mesmo estando em situação irregular.

Batizada de Operação Tax Mirage, a ação foi deflagrada nesta quinta-feira (12) e cumpre 19 mandados de busca e apreensão, além de medidas para sequestrar bens. As diligências são realizadas em oito cidades: Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina; Manaus, no Amazonas; Ji-Paraná, em Rondônia; e Boa Vista, em Roraima.

As investigações identificaram pelo menos 48 contribuintes beneficiados pelas compensações tributárias indevidas. Os nomes das empresas e dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.

Até a última atualização, cinco veículos de luxo, joias de alto valor, uma arma com numeração de registro suprimida e materiais relacionados ao esquema haviam sido apreendidos.

Como funcionava o esquema de fraude tributária

De acordo com a Receita Federal e a Polícia Federa l, os suspeitos ofereciam a empresas serviços para eliminar dívidas tributárias por meio de supostos estudos de recuperação de créditos fiscais.

Na prática, os responsáveis pelo esquema prometiam identificar valores que as empresas teriam direito de recuperar junto ao Fisco. Esses créditos seriam utilizados para compensar impostos em aberto, reduzindo ou até eliminando os débitos das companhias.

O problema é que os créditos apresentados não existiam. Segundo as investigações, a suposta garantia das operações eram pagamentos de contribuições previdenciárias que nunca haviam sido realizados.

As empresas beneficiadas informavam esses valores em Declarações de Compensação (DComp), documentos utilizados para comunicar à Receita Federal que determinados créditos seriam usados para quitar tributos devidos.

Com isso, dívidas fiscais eram indevidamente consideradas extintas, embora não houvesse créditos legítimos que justificassem a compensação.

Em troca do serviço, os integrantes do grupo recebiam remunerações expressivas, calculadas com base em um percentual dos valores que as empresas conseguiam compensar.

Empresas conseguiam disputar licitações mesmo com dívidas

Além da redução irregular de impostos, o esquema também teria criado vantagens para empresas que participavam de processos de contratação do poder público.

Isso porque as compensações indevidas permitiam que algumas companhias obtivessem Certidões Negativas de Débitos (CNDs), documentos que comprovam a regularidade fiscal de uma empresa perante os órgãos responsáveis pela cobrança de tributos.

A apresentação dessas certidões é exigida em diferentes situações, inclusive em processos de licitação pública, nos quais empresas disputam contratos e serviços com órgãos governamentais.

Dessa forma, companhias que tinham dívidas tributárias conseguiam apresentar uma situação fiscal aparentemente regular e concorrer a contratos públicos em condições mais favoráveis do que empresas que cumpriam corretamente suas obrigações.

Segundo as autoridades, a fraude prejudicava a concorrência e comprometia a igualdade entre os participantes das disputas por contratos públicos.

Prejuízo pode ultrapassar R$ 185 milhões

Os levantamentos preliminares identificaram mais de R$ 71 milhões em créditos tributários inexistentes utilizados nas operações e mais de R$ 66,6 milhões em débitos fiscais que foram indevidamente extintos.

Apesar desses valores já identificados, a Receita Federal estima que o montante total envolvido no esquema possa ultrapassar R$ 185 milhões.

A investigação começou após a identificação de irregularidades em centenas de Declarações de Compensação, nas quais empresas informavam créditos previdenciários que não existiam para tentar extinguir suas dívidas tributárias.

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a evolução patrimonial de pessoas relacionadas ao esquema.

As equipes identificaram movimentações financeiras expressivas e aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e outros bens incompatíveis com a capacidade econômica formalmente declarada pelos envolvidos.

Entre os itens identificados está uma lancha batizada com o nome do principal investigado. Algumas despesas de manutenção da embarcação teriam sido pagas por uma empresa suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro.

As autoridades também apontam indícios de utilização de interpostas pessoas, conhecidas popularmente como laranjas, para ocultar a verdadeira propriedade dos bens e dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

O que significa Tax Mirage

O nome da operação, Tax Mirage, pode ser traduzido como "miragem fiscal". A expressão foi escolhida pelas autoridades para representar a natureza ilusória dos créditos tributários utilizados nas compensações investigadas.

Assim como uma miragem cria a impressão de algo que não existe, os supostos créditos fiscais davam às empresas a aparência de possuir valores legítimos para abater suas dívidas com o Fisco.

A operação é coordenada pela equipe da Receita Federal em Ponta Grossa, no Paraná. O material recolhido será submetido a análises técnicas para identificar os participantes do esquema, calcular os prejuízos e localizar possíveis bens adquiridos com recursos provenientes das práticas investigadas.





Veja as cidades onde foram identificadas empresas beneficiadas

As investigações identificaram 48 contribuintes distribuídos em 3 2 municípios de dez estados. Confira a relação divulgada pelas autoridades, com a quantidade de contribuintes e os valores das compensações indevidas em cada localidade:

Amazonas (AM)

Borba: 1 contribuinte; R$ 17.910.153,84.

Manaus: 6 contribuintes; R$ 38.546.160,42.

Distrito Federal (DF)

Brasília: 4 contribuintes; R$ 16.579.888,98.

Minas Gerais (MG)

Uberaba: 1 contribuinte; R$ 210.014,13.

Uberlândia: 1 contribuinte; R$ 2.190.818,20.

Várzea da Palma: 1 contribuinte; R$ 13.454.147,74.

Mato Grosso do Sul (MS)

Campo Grande: 1 contribuinte; R$ 1.511.574,78.

Dourados: 1 contribuinte; R$ 1.119.271,21.

Paraíba (PB)

João Pessoa: 3 contribuintes; R$ 249.478,85.

Paraná (PR)

Campina Grande do Sul: 1 contribuinte; R$ 29.533.291,77.

Curitiba: 2 contribuintes; R$ 1.263.798,95.

Maringá: 1 contribuinte; R$ 37.777,16.

Pato Branco: 1 contribuinte; R$ 19.989.689,16.

Ponta Grossa: 1 contribuinte; R$ 653.685,46.

Terra Boa: 1 contribuinte; R$ 279.722,14.

Rio de Janeiro (RJ)

Duque de Caxias: 1 contribuinte; R$ 128.205,99.

Rio Grande do Sul (RS)

Farroupilha: 1 contribuinte; R$ 10.227.345,66.

Garibaldi: 1 contribuinte; R$ 80.172,27.

Gramado: 1 contribuinte; R$ 76.088,42.

Vera Cruz: 1 contribuinte; R$ 85.797,24.

Santa Catarina (SC)

Balneário Camboriú: 1 contribuinte; R$ 1.434.229,38.

Blumenau: 2 contribuintes; R$ 15.633.060,64.

Itajaí: 1 contribuinte; R$ 6.487.381,54.

São Paulo (SP)