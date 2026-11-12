Divulgação/Emater Goiás Pequi de polpa rosada encontrado em Morro Agudo de Goiás é estudado por pesquisadores da Emater e da Embrapa Cerrados

Um pequizeiro que produz frutos de polpa rosada, quase avermelhada, foi identificado na Fazenda Fortaleza, em Morro Agudo de Goiás. A descoberta levou a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) a iniciar um trabalho de clonagem para preservar e estudar a planta.

Segundo a instituição, a característica foi encontrada, até o momento, em apenas uma árvore no local. O pequizeiro apresenta sinais de deterioração, o que tornou a reprodução uma prioridade para os pesquisadores.

Quem percebeu a diferença foi o catador Valsemor Bueno. Acostumado a recolher pequis na região para consumo próprio e para dividir com familiares e amigos, ele encontrou um fruto com parte da casca roída por uma formiga. A abertura deixava à mostra uma polpa de cor diferente do amarelo habitual.

Valsemor examinou outros pequis da mesma árvore e constatou que a coloração se repetia. Além da aparência, ele descreveu características percebidas no preparo do alimento.

“Não tem amargor nenhum. É um fruto carnudo, e que oferece um caldo rosado assim como a polpa”, contou, em relato divulgado pela Emater.

O achado chamou a atenção do proprietário da fazenda, Fábio Souza Teles, e chegou aos pesquisadores. Elainy Botelho, da Emater Goiás, e Ailton Pereira, da Embrapa Cerrados, visitaram a propriedade para conhecer o pequizeiro e avaliar como preservar seu material genético.

Por que clonar o pequizeiro?

A clonagem foi escolhida porque a reprodução por sementes não assegura que as novas plantas mantenham as características do exemplar original. A combinação genética com outros pequizeiros da região pode resultar em descendentes diferentes, explica a Emater.

O trabalho busca conservar o material genético da árvore, mas ainda será necessário acompanhar o desenvolvimento das mudas, avaliar sua produtividade e verificar se os frutos manterão a polpa rosada.

“Neste primeiro momento, nosso objetivo é preservar esse material genético para que possamos acompanhar o desenvolvimento das plantas e avaliar se as características do fruto serão mantidas”, afirmou Elainy, no comunicado.

A expectativa da equipe é que os novos pequizeiros comecem a produzir em aproximadamente três anos e meio. A pesquisa está em fase inicial.

A Emater também considera o possível uso dos frutos no processamento de alimentos e na criação de derivados do pequi. As possibilidades de cultivo e aproveitamento econômico, porém, dependem dos resultados dos estudos.

“A partir dos resultados da pesquisa, vamos conhecer melhor o potencial dessa variedade e suas possibilidades de utilização”, disse Elainy.

A instituição já desenvolve pesquisas com outras características do pequizeiro, incluindo variedades sem espinhos . No caso da árvore encontrada em Morro Agudo, a prioridade é preservar o material para permitir as próximas avaliações.



