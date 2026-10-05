No primeiro turno de 2026, 125 milhões de pessoas compareceram às urnas, contra 33 milhões que se ausentaram
Redação DW
No primeiro turno de 2026, 125 milhões de pessoas compareceram às urnas, contra 33 milhões que se ausentaram

O primeiro turno das eleições deste ano registrou abstenção de 21%. Foi o maior índice em quase 30 anos, desde 1998 (21,5%). Os eleitores faltosos no domingo (04/10) somaram 33,4 milhões ao redor do Brasil, contra outros 125 milhões que depositaram votos.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou que pretende trabalhar para diminuir a abstenção no segundo turno. "Não é o ideal uma abstenção de 20%," disse o magistrado.

O percentual de abstenções nas eleições gerais vem crescendo desde 2006, quando bateu os 16,8%, e se mantém próximo dos 20% desde 2014. Em 2022, o número de eleitores aptos a votar, porém ausentes, foi de 32,7 milhões no primeiro turno (20,9%). O índice praticamente não mudou para o segundo turno (20,5%).

Peso para escolha presidencial

O primeiro turno deste ano também registrou 2,2 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de nulos. Na eleição presidencial, um a cada quatro eleitores não compareceram ou não deram o voto a um dos candidatos.

Neste ano, um eventual aumento do comparecimento ou dos votos válidos no segundo turno poderia pesar para a escolha do próximo presidente.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentarão em três semanas, depois de terem protagonizado o primeiro turno mais acirrado desde a redemocratização, com diferença de apenas dois pontos percentuais entre eles.

Constelação de fatores

A abstenção tende a ser mais alta entre as faixas da população menos escolarizadas, analfabetos – em 2022, metade deles não compareceram às urnas – e idosos.

De acordo com Nunes Marques, entre os grupos para os quais o voto é facultativo, a abstenção deste ano chegou a cerca de 50% entre os maiores de 70 anos, em comparação a 20% entre os jovens de 16 e 17 anos.

Especialistas apontam, entretanto, diversos fatores que podem gerar mais faltas entre parte dos eleitores. Entre eles, incluem-se a baixa confiança nas instituições democráticas, reduzido interesse pelos processos eleitorais ou, no contexto atual, uma apontada fadiga com a repetição da disputa entre lulismo e bolsonarismo.

Tradicionalmente, é também significativamente mais alta a abstenção do eleitorado no exterior. Na Alemanha, por exemplo, compareceram 46,5% dos 41.552 eleitores aptos a votar no domingo.

ht/cn (Agência Brasil, Agência Senado, ots)

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