Reprodução / Redes Sociais Eduarda Campopiano (PL) durante campanha para deputada estadual em SP

Maria Eduarda Campopiano Monteiro, conhecida como Eduarda Campopiano, de 23 anos, foi a candidata mais votada para deputada estadual em São Paulo nas eleições de 2026 . Filiada ao PL, ela recebeu 1.956.238 votos, ficando à frente de Eduardo Suplicy (PT), que teve 653.753 votos.

Natural de Campinas, no interior paulista, Eduarda ganhou projeção principalmente por meio das redes sociais. O perfil da política no Instagram reúne cerca de 2,4 milhões de seguidores, segundo dados disponíveis na plataforma.

Apesar da pouca idade, ela chega à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) após uma passagem pela política municipal. Em 2024, foi eleita vereadora de Praia Grande, no litoral paulista.

Quem é Eduarda Campopiano

Eduarda nasceu em 22 de julho de 2003, em Campinas. Ela começou a produzir conteúdo político nas redes sociais aos 18 anos e passou a ganhar espaço no debate público.

Em 2023, também atuou como comentarista do programa Linha de Frente, da Jovem Pan, participando de discussões sobre temas políticos.

Em 2024, foi eleita vereadora de Praia Grande pelo PL, com cerca de 3,6 mil votos. Segundo informações da Câmara Municipal, ela foi a parlamentar mais jovem eleita para o cargo no município.

Na eleição deste ano, conquistou 1.956.238 votos para a Alesp. O número foi quase três vezes superior ao obtido por Eduardo Suplicy, que terminou na segunda colocação entre os candidatos a deputado estadual.

Campanha impulsionada nas redes

As redes sociais são uma das principais ferramentas de comunicação de Eduarda. O perfil dela no Instagram tem cerca de 2,4 milhões de seguidores.

A política utiliza as plataformas para divulgar vídeos, opiniões sobre temas políticos e registros de sua atuação pública. Grande parte da campanha para a Alesp também foi concentrada no ambiente digital.

Segundo a entrevista concedida à Folha de S.Paulo, a campanha de Eduarda arrecadou aproximadamente R$ 755 mil. Mais de 90% dos recursos vieram do diretório nacional do PL, e a maior parte dos gastos foi destinada ao impulsionamento de conteúdo na internet.

A candidata também contou que a equipe de campanha era formada principalmente por pessoas na faixa dos 20 anos. O noivo dela, de 21 anos, coordenou os trabalhos.

O que ela defende

Filiada ao PL, Eduarda Campopiano se identifica com a direita conservadora e defende uma agenda baseada no lema “Deus, pátria, família e liberdade”. Entre suas principais bandeiras estão a oposição ao aborto, a defesa do porte de armas e o endurecimento das penas para criminosos.

Eduarda é considerada afilhada política de Lucas Pavanato, vereador de São Paulo e aliado de seu grupo político. Pavanato foi eleito deputado federal em 2026 com uma das maiores votações do país, ao lado de nomes como Nikolas Ferreira.

Reprodução / Redes Sociais Eduarda Campopiano (PL) em foto de campanha publicada com mensagem de apoio a Pavanato, Derrite, André do Prado, Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro (PL)





Nas redes sociais, Eduarda mantém uma postura de oposição ao feminismo, movimento que classifica como político e ideológico de esquerda. Ela também é contrária à tipificação do feminicídio como crime específico e defende que o combate à violência contra as mulheres passe pelo endurecimento das punições aos autores. A própria parlamentar se apresenta nas redes como “a maior inimiga das feministas de SP”.