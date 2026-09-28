Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

De acordo com a Pesquisa do BTG/Nexus, no primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto para a presidência do Brasil e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 37%.

O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (28) e é a última pesquisa divulgada antes das eleições, marcadas para o próximo domingo (4). Atrás de Lula e Flávio, aparece Augusto Cury (Avante), que aparece com 5% das intenções de voto.

Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados. Veja:

Lula (PT): 42%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Branco/nulo/não vai votar: 3%

Não sabe ou não respondeu: 2%

Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) receberam menos de 1% das intenções de voto.

Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, estes foram os números:

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Renan Santos (Missão): 4%

Augusto Cury (Avante): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 0%

Não sabe ou não respondeu: 9%

Branco/nulo/não vai votar: 5%

Os demais nomes citados não alcançaram 1% das intenções de voto.

Segundo turno

Ainda no levantamento divulgado nesta segunda-feira (28), o presidente Lula aparece empatado tecnicamente em um possível cenário de segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). Veja:

Lula x Flávio

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Não sabe ou não respondeu: 1%

Lula X Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Não sabe ou não respondeu: 2%

Em outros possíveis cenários, estes são os números:

Lula x Cury

Lula (PT): 46%

Augusto Cury (Avante): 41%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Não sabe ou não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 37%

Branco/nulo/não vai votar: 13%

Não sabe ou não respondeu: 2%

Lula x Zema

Lula (PT): 48%

Romeu Zema (Novo): 39%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

Não sabe ou não respondeu: 2%

O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 25 e 27 de setembro. Foram ouvidos exatamente 2 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.



