De acordo com a Pesquisa do BTG/Nexus, no primeiro turno das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42% das intenções de voto para a presidência do Brasil e o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 37%.
O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira (28) e é a última pesquisa divulgada antes das eleições, marcadas para o próximo domingo (4). Atrás de Lula e Flávio, aparece Augusto Cury (Avante), que aparece com 5% das intenções de voto.
Os números são da pesquisa estimulada, quando são mostrados os nomes dos candidatos aos entrevistados. Veja:
- Lula (PT): 42%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Branco/nulo/não vai votar: 3%
- Não sabe ou não respondeu: 2%
Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) receberam menos de 1% das intenções de voto.
Já no cenário da pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, estes foram os números:
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 0%
- Não sabe ou não respondeu: 9%
- Branco/nulo/não vai votar: 5%
Os demais nomes citados não alcançaram 1% das intenções de voto.
Segundo turno
Ainda no levantamento divulgado nesta segunda-feira (28), o presidente Lula aparece empatado tecnicamente em um possível cenário de segundo turno com Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD). Veja:
Lula x Flávio
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Branco/nulo/não vai votar: 8%
- Não sabe ou não respondeu: 1%
Lula X Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
- Não sabe ou não respondeu: 2%
Em outros possíveis cenários, estes são os números:
Lula x Cury
- Lula (PT): 46%
- Augusto Cury (Avante): 41%
- Branco/nulo/não vai votar: 11%
- Não sabe ou não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Não sabe ou não respondeu: 2%
Lula x Zema
- Lula (PT): 48%
- Romeu Zema (Novo): 39%
- Branco/nulo/não vai votar: 12%
- Não sabe ou não respondeu: 2%
O levantamento da Nexus foi realizado entre os dias 25 e 27 de setembro. Foram ouvidos exatamente 2 mil eleitores, por telefone, e a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07557/2026.