Se até o Lula que é presidente da República caiu numa fake news, imagina as tia do zap.
Foi na sabatina da Band. Sem ninguém perguntar, o Lula resolveu defender Nossa Senhora Aparecida. Assista abaixo. Começa em 1h15m30s:
Eu sei que vocês não vão perguntar, mas esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável. Não é aceitável. Não dá. Já teve gente da religião evangélica que um dia chutou Nossa Senhora Aparecida. Lula, no Canal Livre da Band em 27.09.2026
Ai a jornalista Adriana Araújo avisou que isso foi uma fake news e que o projeto que falava da padroeira é de 2007 e foi arquivado em 2008.
O Lula adimitiu que não sabia se era fake news e continuou:
"O dado concreto é que isso tá na rede social, muito forte."
Guarda essa frase.
Na internet, o dado concreto sempre foi o que tá forte. Por isso a Terra continua plana pra muita gente.
A fake news dizia que, se o Flávio Bolsonaro fosse eleito, ia tirar o título de padroeira de Nossa Senhora Aparecida. Mentira. Ele não tem nada a ver com esse projeto.
Só que, no meio dessa história, o humorista Antonio Tabet postou uma foto da santa com a frase:
A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida! Antonio Tabet no X e, 24.09.2026
Presta atenção: o Tabet não escreveu "Flávio Bolsonaro". Mas sabe quem entendeu que a piada era sobre o Flávio Bolsonaro?
A campanha do Flávio Bolsonaro.
E ainda foi pro TSE.
Flávio Bolsonaro judicializou uma piada
O ministro André Mendonça, que também é vice-presidente do TSE, mandou apagar.
Interessante! Post com santa, a uma semana da eleição. No país em que metade do material de campanha se chama santinho.
Dois dias depois, o Flávio Dino, no STF, derrubou a decisão e mandou a publicação voltar.
Minha questão é: um juiz deveria decidir numa liminar quando ironia vira mentira?
Porque uma piada pode partir de uma informação falsa sem virar notícia. Se eu escrever que, depois que descobriram que a Terra é plana, disparou o preço dos terrenos na beirada, eu não tô dando notícia sobre o mercado imobiliário.
Ninguém vai sair daqui procurando corretor na borda do mundo. É uma piada: pega uma mentira que todo mundo conhece e leva ao absurdo.
A outra ironia nessa história
A liberdade de expressão virou uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Só que ela existe justamente pra proteger o que incomoda. Senão vira "fala o que quiser, menos de mim".
Veja só! Uma piada botou uma campanha presidencial no tribunal e dois ministros do Supremo em lados opostos.
Agora, volta na frase do Lula: "Isso tá na rede social, muito forte."
A piada, mandaram tirar.
Mas a fake news pegou até o presidente.