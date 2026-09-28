Crédito: I. A. Piada no TSE e STF

Se até o Lula que é presidente da República caiu numa fake news, imagina as tia do zap.

Foi na sabatina da Band. Sem ninguém perguntar, o Lula resolveu defender Nossa Senhora Aparecida. Assista abaixo. Começa em 1h15m30s:





Eu sei que vocês não vão perguntar, mas esse negócio de mexer com Nossa Senhora Aparecida não é aceitável. Não é aceitável. Não dá. Já teve gente da religião evangélica que um dia chutou Nossa Senhora Aparecida. Lula, no Canal Livre da Band em 27.09.2026

















Ai a jornalista Adriana Araújo avisou que isso foi uma fake news e que o projeto que falava da padroeira é de 2007 e foi arquivado em 2008.

O Lula adimitiu que não sabia se era fake news e continuou:

"O dado concreto é que isso tá na rede social, muito forte."

Guarda essa frase.

Na internet, o dado concreto sempre foi o que tá forte. Por isso a Terra continua plana pra muita gente.

A fake news dizia que, se o Flávio Bolsonaro fosse eleito, ia tirar o título de padroeira de Nossa Senhora Aparecida. Mentira. Ele não tem nada a ver com esse projeto.

Só que, no meio dessa história, o humorista Antonio Tabet postou uma foto da santa com a frase:

A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida! Antonio Tabet no X e, 24.09.2026









Presta atenção: o Tabet não escreveu "Flávio Bolsonaro". Mas sabe quem entendeu que a piada era sobre o Flávio Bolsonaro?

A campanha do Flávio Bolsonaro.

E ainda foi pro TSE.

Flávio Bolsonaro judicializou uma piada

O ministro André Mendonça, que também é vice-presidente do TSE, mandou apagar.

Interessante! Post com santa, a uma semana da eleição. No país em que metade do material de campanha se chama santinho.

Dois dias depois, o Flávio Dino, no STF, derrubou a decisão e mandou a publicação voltar.

Minha questão é: um juiz deveria decidir numa liminar quando ironia vira mentira?

Porque uma piada pode partir de uma informação falsa sem virar notícia. Se eu escrever que, depois que descobriram que a Terra é plana, disparou o preço dos terrenos na beirada, eu não tô dando notícia sobre o mercado imobiliário.

Ninguém vai sair daqui procurando corretor na borda do mundo. É uma piada: pega uma mentira que todo mundo conhece e leva ao absurdo.

A outra ironia nessa história

A liberdade de expressão virou uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Só que ela existe justamente pra proteger o que incomoda. Senão vira "fala o que quiser, menos de mim".

Veja só! Uma piada botou uma campanha presidencial no tribunal e dois ministros do Supremo em lados opostos.

Agora, volta na frase do Lula: "Isso tá na rede social, muito forte."

A piada, mandaram tirar.

Mas a fake news pegou até o presidente.