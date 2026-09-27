Carlos Moura/Agência Senado Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou neste domingo (27) que participará do debate da TV Globo, marcado para quinta-feira (1º), mesmo que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareça. A declaração foi dada durante agenda de campanha em Goiânia.

A decisão muda a posição adotada até então pela campanha. Flávio havia condicionado sua participação nos debates do primeiro turno à presença de Lula.

Ao confirmar a ida, o senador convocou o presidente para o encontro e afirmou que pretende confrontá-lo sobre as diferenças entre os projetos apresentados pelos dois candidatos. Lula ainda não confirmou se participará.

“Eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo”, disse Flávio a jornalistas.

O encontro será realizado três dias antes do primeiro turno, marcado para domingo (04).

Ausências já levaram a cancelamento

Flávio e Lula não participaram dos debates anteriores entre os candidatos à Presidência neste primeiro turno.

Na quarta-feira (23), a Record cancelou o debate presidencial previsto para este domingo após as campanhas dos dois informarem que eles não compareceriam. A emissora afirmou que, sem ambos, o encontro não cumpriria a proposta de colocar frente a frente as principais candidaturas.

A Globo convidou Flávio, Lula, Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) para o último debate antes da votação. A emissora mantém o programa marcado para 1º de outubro.

Durante a agenda deste domingo, Flávio também voltou a criticar a proibição das bets determinada pelo governo Lula. O candidato defendeu separar apostas esportivas dos cassinos on-line e afirmou que, se eleito, pretende permitir a primeira modalidade.