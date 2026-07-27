Divulgação/Governo de Goiás Ronaldo Caiado

Nascido em Anápolis, em Goiás, em 25 de setembro de 1949, Ronaldo Ramos Caiado (PSD) foi oficializado como candidato à Presidência da República nas eleições de 2026 durante a convenção nacional do partido, realizada no último domingo (26), na sede da legenda, no centro de São Paulo.

Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Caiado também concluiu um mestrado na instituição e se especializou em cirurgia da coluna vertebral em Paris, na França.

Aos 76 anos, disputa a Presidência da República pela segunda vez. A primeira candidatura ocorreu em 1989, na primeira eleição direta após a promulgação da Constituição de 1988. Na ocasião, recebeu menos de 1% dos votos, e o pleito foi vencido por Fernando Collor.

Na vida pessoal, é casado com Gracinha Caiado, pré-candidata ao Senado por Goiás. O casal tem duas filhas, Maria e Marcela. Antes, Caiado foi casado com Thelma Gomes, com quem teve dois filhos: Anna Vitória e Ronaldo Filho, que morreu em 2022, aos 40 anos.

Reprodução/Facebook Ronaldo Caiado ao lado da esposa Gracinha Caiado e dos filhos Anna Vitória, Maria, Marcela e Ronaldo Filho, que morreu em 2022, aos 40 anos





Carreira política

Embora tenha estreado na política como candidato à Presidência da República em 1989, Caiado conquistou seu primeiro mandato apenas em 1991, quando foi eleito deputado federal por Goiás.

Em 1994, disputou o Governo de Goiás pela primeira vez, mas terminou a eleição em terceiro lugar, com 23,18% dos votos.

Quatro anos depois, retornou à Câmara dos Deputados e foi reeleito para mais três mandatos consecutivos, permanecendo na Casa até 2015.

Em 2014, foi eleito senador por Goiás com 1.283.665 votos.

Já em 2018, venceu a eleição para o governo de Goiás no primeiro turno, com 59,73% dos votos válidos. Em 2022, foi reeleito também no primeiro turno, com 51,81% dos votos válidos.

Paralelamente à carreira política, Caiado fundou e foi o primeiro presidente da União Democrática Ruralista (UDR), criada na década de 1980 para representar os interesses de produtores rurais e proprietários de terras.

Linha do tempo

1989 – Candidato à Presidência da República.

1991 a 1995 – Deputado federal por Goiás.

1995 – Candidato ao Governo de Goiás (3º colocado).

1999 a 2003 – Deputado federal.

2003 a 2007 – Deputado federal.

2007 a 2011 – Deputado federal.

2011 a 2015 – Deputado federal.

2015 a 2019 – Senador por Goiás.

2019 a 2023 – Governador de Goiás (1º mandato).

2023 até março de 2026 – Governador de Goiás (2º mandato, encerrado antes do fim para disputar a Presidência).

2026 – Candidato à Presidência da República.

Histórico da família Caiado

A influência política da família Caiado em Goiás antecede a trajetória de Ronaldo. Registros históricos indicam que a família está presente no estado desde o século 18, com referências a Manoel Caiado de Souza em Vila Boa de Goiás, em 1722.

Seu avô, Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado, foi deputado federal e senador durante a República Velha. Já o tio Emival Caiado exerceu os cargos de deputado federal pela UDN e senador pela Arena.

Outro tio, Elcival Caiado, foi deputado estadual e federal, além de presidir a Assembleia Legislativa de Goiás. Integrantes da família também ocuparam o cargo de governador do estado ao longo da história.