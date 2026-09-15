Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no Plenário do STF
Foto: Gustavo Moreno/STF
Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no Plenário do STF

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), discutiram durante uma sessão extraordinária desta terça-feira (15) no plenário da Corte.


Os ministros analisavam um relatório da Polícia Federal (PF) sobre mensagens envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master, além da possibilidade de abrir uma investigação contra o ministro

Moraes pediu que o STF analisasse ao mesmo tempo a investigação sobre sua própria conduta na relação com Vorcaro e a atuação de Mendonça em um relatório da PF que envolve o ministro. Moraes acusou o colega de agir de forma parcial na condução do caso.

Não dá pra julgar uma coisa sem outra. Alexandre de Moraes, ministro do STF.


Moraes ainda questionou sobre o julgamento conjunto: "Quem tem medo da Polícia Federal?". Em seguida, Menconça responde: "Não é questão de medo, não".

"Eu não estou perguntando a vossa excelência", cortou Alexandre de Moraes.

"Mas eu estou lhe respondendo", rebateu André Mendonça.

Na sequência, Moraes afirmou que teria testemunhas para apresentar ao STF para esclarecer uma reunião em que, segundo ele, Mendonça teria feito um pedido relacionado à inclusão de seu nome em uma colaboração premiada.

Quem chamou a PF e exigiu que a PF colocasse um colega na colaboração premiada. E vamos trazer aqui, presidente, e chamar aqui testemunhas que eu vou indicar. Não só policiais, mas advogados. Testemunhas. Eu tenho testemunhas que o ministro André, em reunião, disse: 'Peçam isso'. Alexandre de Moraes, ministro do STF.


"Isso é mentira", rebateu novamente Mendonça.

"Então vamos chamar as testemunhas. Vamos chamar?", perguntou Moraes.

"Mentira, mentira. Podem chamar quem quiser, vão mentir", discordou Mendonça.

Moraes ainda afirmou que a investigação contra ele seria "fraudulenta" e acusou um grupo político de tentar promover um golpe no país. O ministro defendeu ainda que documentos e  relatórios de inteligência relacionados ao caso sejam analisados pelo Supremo.


Entenda o caso

As mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes passaram a ser analisadas depois que  André Mendonça retirou o sigilo de documentos relacionados ao caso. 

No celular de Vorcaro, os investigadores localizaram um contato nomeado como "Alexandre de Moraes BRASILIA". Ao todo, o relatório aponta  52 mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a este contato.

Segundo a PF, Vorcaro escrevia os textos em um aplicativo de notas do celular e depois enviava capturas de tela pelo WhatsApp usando a função de visualização única. Por isso, o  material recuperado pelos investigadores contém as mensagens enviadas por Vorcaro, mas não apresenta as respostas que seriam de Moraes.

A troca de mensagens aconteceu nas semanas anteriores à prisão de Vorcaro, que aconteceu em 17 de novembro de 2025, durante a Operação Compliance Zero. No mesmo dia, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master, medida que encerrou as atividades da instituição.

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