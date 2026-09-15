Foto: Gustavo Moreno/STF Ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes em sessão no Plenário do STF

Os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), discutiram durante uma sessão extraordinária desta terça-feira (15) no plenário da Corte.





Os ministros analisavam um relatório da Polícia Federal (PF) sobre mensagens envolvendo Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master, além da possibilidade de abrir uma investigação contra o ministro.

Moraes pediu que o STF analisasse ao mesmo tempo a investigação sobre sua própria conduta na relação com Vorcaro e a atuação de Mendonça em um relatório da PF que envolve o ministro. Moraes acusou o colega de agir de forma parcial na condução do caso.

Não dá pra julgar uma coisa sem outra. Alexandre de Moraes, ministro do STF.





Moraes ainda questionou sobre o julgamento conjunto: "Quem tem medo da Polícia Federal?". Em seguida, Menconça responde: "Não é questão de medo, não".

"Eu não estou perguntando a vossa excelência", cortou Alexandre de Moraes.

"Mas eu estou lhe respondendo", rebateu André Mendonça.

ACOMPANHE: STF julga mensagens entre Moraes e Vorcaro.

Na sequência, Moraes afirmou que teria testemunhas para apresentar ao STF para esclarecer uma reunião em que, segundo ele, Mendonça teria feito um pedido relacionado à inclusão de seu nome em uma colaboração premiada.

Quem chamou a PF e exigiu que a PF colocasse um colega na colaboração premiada. E vamos trazer aqui, presidente, e chamar aqui testemunhas que eu vou indicar. Não só policiais, mas advogados. Testemunhas. Eu tenho testemunhas que o ministro André, em reunião, disse: 'Peçam isso'. Alexandre de Moraes, ministro do STF.





"Isso é mentira", rebateu novamente Mendonça.

"Então vamos chamar as testemunhas. Vamos chamar?", perguntou Moraes.

"Mentira, mentira. Podem chamar quem quiser, vão mentir", discordou Mendonça.

Moraes ainda afirmou que a investigação contra ele seria "fraudulenta" e acusou um grupo político de tentar promover um golpe no país. O ministro defendeu ainda que documentos e relatórios de inteligência relacionados ao caso sejam analisados pelo Supremo.





Entenda o caso

As mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes passaram a ser analisadas depois que André Mendonça retirou o sigilo de documentos relacionados ao caso.

No celular de Vorcaro, os investigadores localizaram um contato nomeado como "Alexandre de Moraes BRASILIA". Ao todo, o relatório aponta 52 mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a este contato.

Segundo a PF, Vorcaro escrevia os textos em um aplicativo de notas do celular e depois enviava capturas de tela pelo WhatsApp usando a função de visualização única. Por isso, o material recuperado pelos investigadores contém as mensagens enviadas por Vorcaro, mas não apresenta as respostas que seriam de Moraes.

A troca de mensagens aconteceu nas semanas anteriores à prisão de Vorcaro, que aconteceu em 17 de novembro de 2025, durante a Operação Compliance Zero. No mesmo dia, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master, medida que encerrou as atividades da instituição.