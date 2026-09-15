Antônio Augusto / Agência Brasil STF inicia julgamento sobre mensagens entre Moraes e Vorcaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia na manhã desta terça-feira (15) a análise do caso envolvendo as mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes . O material faz parte de um relatório da Polícia Federal que levanta questionamentos sobre a relação entre os dois e sobre as circunstâncias que antecederam a prisão de Vorcaro e a liquidação do Banco Master.

A sessão ocorre após Moraes contestar o relatório apresentado ao Supremo e apontar possíveis irregularidades na produção e na cadeia de custódia dos dados. Em manifestação enviada ao presidente da Corte, Edson Fachin, o ministro também afirmou que o documento pode ter recebido auxílio de um órgão estrangeiro e relacionou o caso a uma possível tentativa de interferência nas eleições de 2026.





10h34: Sessão é aberta e começa a leitura da ata

Relembre o caso

As mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes passaram a ser analisadas publicamente após a retirada do sigilo de documentos relacionados ao caso pelo ministro André Mendonça. O material integra uma investigação que apura a relação entre o ex-banqueiro e o ministro do STF e as circunstâncias que antecederam a prisão de Vorcaro e a liquidação do Banco Master.

Com a liberação dos documentos, vieram a público trechos das comunicações atribuídas ao banqueiro, que procurava Moraes para relatar a situação do banco, pedir orientações e tentar encontrar alternativas diante das medidas que poderiam ser tomadas contra ele e a instituição financeira.

A Polícia Federal encontrou as mensagens durante a análise do celular de Daniel Vorcaro. O aparelho continha um contato identificado como “Alexandre de Moraes BRASILIA”.

Segundo o relatório, os investigadores recuperaram 52 mensagens enviadas por Vorcaro. Eventuais respostas de Moraes não aparecem no material analisado pela PF porque o conteúdo estava armazenado no telefone do banqueiro.

A PF afirma ainda que Vorcaro escrevia os textos no aplicativo de notas do celular e depois enviava capturas de tela pelo WhatsApp, utilizando o recurso de visualização única. Por isso, o relatório reúne registros das mensagens que partiram do banqueiro, sem apresentar necessariamente o contexto completo de uma conversa entre os dois.

A troca de mensagens ocorreu nas semanas que antecederam a prisão do banqueiro. Em novembro de 2025, Vorcaro enfrentava uma série de medidas relacionadas ao Banco Master e buscava alternativas para evitar que a situação levasse ao colapso da instituição.

Em 17 de novembro, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero. Na mesma data, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master.

O relatório analisado agora pelo STF reúne as mensagens identificadas no celular do banqueiro e outros elementos da investigação. A Corte avalia o material e os questionamentos apresentados pelos envolvidos sobre a origem, a produção e a validade dos dados.

*Reportagem em atualização