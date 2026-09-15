Reprodução Daniel Vorcaro / Kassio Nunes Marques

O conteúdo extraído do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e entregue a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reúne mensagens que citam o advogado Kevin Marques, filho do ministro Kassio Nunes Marques, e também fazem referência direta ao próprio magistrado.

Segundo reportagem da Folha, diálogos entre Vorcaro e Luiz Rennó, então diretor jurídico do Banco Master, mencionam pagamentos mensais de R$ 500 mil que seriam destinados a Kevin por meio da Consult Inteligência Tributária.

As mensagens, no entanto, não comprovam que esse valor tenha sido efetivamente pago ao advogado. A assessoria de Kevin afirma que ele nunca recebeu dinheiro de Vorcaro ou do Banco Master.

Meio milhão todo mês

Em uma das mensagens, de julho de 2025, Rennó encaminha novamente a Vorcaro os contatos de Kevin Marques e escreve uma referência a um pagamento de R$ 500 mil por mês.

O diretor jurídico pergunta se o pagamento deveria ser mantido e, em outra conversa, afirma que entre os chamados “pagamentos essenciais”, estaria faltando o repasse à Consult.

Os diálogos também mostram que o nome de Kevin já havia sido enviado a Vorcaro em outubro de 2024, depois de Rennó comunicar uma decisão do STF favorável a empresas do setor sucroalcooleiro.

Na ocasião, os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques votaram a favor da tese que reconhecia responsabilidade da União por prejuízos provocados às usinas nas décadas de 1980 e 1990. Vorcaro tinha negócios e interesse no setor.

Filho diz ter recebido R$ 281,6 mil por serviços jurídicos

Apesar da referência aos R$ 500 mil mensais, a assessoria de Kevin Marques afirma que ele recebeu R$ 281,6 mil da Consult Inteligência Tributária.

Segundo a defesa, o dinheiro foi pago por serviços jurídicos especializados na área tributária administrativa.

Kevin também afirma que nunca prestou serviços ao Banco Master e que sua atuação profissional para a Consult não tem relação com o Supremo.

A empresa, porém, aparece nas investigações envolvendo o banco. Segundo informações já divulgadas, a Consult recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master entre agosto de 2024 e julho de 2025. O caso chamou a atenção das autoridades por causa das movimentações financeiras da consultoria.

Outra conversa cita suposto encontro com Kassio

Além das mensagens envolvendo o filho do ministro, uma nova reportagem do Metrópoles revelou outro trecho extraído do celular de Vorcaro.

Segundo a publicação, uma mulher identificada como Rayanna conversou com o banqueiro sobre um encontro com mulheres em fevereiro de 2025.

Em 28 de fevereiro, ela perguntou a Vorcaro qual seria o endereço e, na sequência, afirmou que “as meninas estão prontas”. O banqueiro indicou um endereço no Itaim Bibi, em São Paulo.

Uma semana depois, Rayanna voltou a falar sobre o episódio. Ela afirmou que uma amiga teria dito que “ficou com o Kassio” e informou que a mulher estaria cobrando pelo encontro.

Reprodução Metropoles Conversa de Vorcaro cita cobrança de R$ 10 mil por encontro com Kassio Nunes Marques

Na sequência, Vorcaro pediu os dados para o pagamento. Rayanna respondeu com o valor de R$ 10 mil.

O Metrópoles informou que o contexto das mensagens aponta para uma referência ao ministro Kassio Nunes Marques. O ministro negou à publicação que tenha se encontrado com a mulher.

Número do ministro também aparece no aparelho

Em outro trecho do material, sem relação comprovada com a conversa sobre a mulher, aparece o número de telefone de Kassio Nunes Marques.

De acordo com o Metrópoles, em dezembro de 2024 o ministro teria enviado uma mensagem a Leonardo Serrano Giunchetti, operador de viagens ligado a Vorcaro, pedindo ajuda para organizar uma viagem de aproximadamente dez dias para cinco pessoas.

Na mensagem, Kassio indicava preferência por destinos onde fossem falados português ou espanhol e citava lugares como Budapeste, Graz, Salzburgo e Peru.

Posteriormente, o operador perguntou a Vorcaro se deveria cobrar pela viagem ou se o serviço seria feito diretamente para o cliente.

O que as mensagens comprovam e o que não comprovam

Os registros colocam o nome de Kassio Nunes Marques e de seu filho entre as pessoas mencionadas nas conversas de Vorcaro, mas é importante separar o conteúdo dos diálogos das conclusões sobre os fatos.

No caso de Kevin, as mensagens falam em pagamentos de R$ 500 mil mensais, enquanto a defesa reconhece R$ 281,6 mil recebidos da Consult por serviços jurídicos e nega qualquer pagamento feito diretamente pelo Banco Master ou por Vorcaro.

No episódio relatado pelo Metrópoles, a conversa de Rayanna menciona um suposto encontro e uma cobrança de R$ 10 mil, mas Kassio nega que tenha se encontrado com a mulher. A conversa, portanto, não é prova, por si só, de que o encontro tenha ocorrido.

Caso será discutido no Supremo

A divulgação dos diálogos ocorre no mesmo dia em que o STF analisa se deve ser aberta uma investigação sobre a relação do ministro Alexandre de Moraes com Vorcaro.

As novas informações aumentaram a pressão sobre a Corte porque os arquivos do celular do ex-banqueiro também fazem referências a familiares e pessoas próximas de outros ministros.

O material deverá ser considerado no debate entre os ministros sobre a necessidade de apurar as relações mantidas por Vorcaro com integrantes ou pessoas próximas ao Supremo.

Kassio Nunes Marques não se manifestou sobre as mensagens relacionadas ao filho. No caso do episódio relatado pelo Metrópoles, o ministro negou o suposto encontro mencionado na conversa.