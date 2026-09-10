Marcela Gonzaga/iG Chuva no Sudeste: saiba quando o calor volta

As chuvas seguem atingindo boa parte do Sudeste. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro enfrentam um período prolongado de dias de chuva. Na parte paulista, há a previsão de volumes que podem acumular o triplo da média histórica de setembro.

Além das instabilidades, a região também registra baixas temperaturas. Durante esta semana, o Rio de Janeiro registrou a tarde mais fria do ano.

Foi o frio mais intenso dos últimos anos em relação ao mês de setembro, sendo marcada pela menor temperatura de 2026. A máxima mais alta registrada na cidade foi de 19°C, com mínima de 15°C.

A condição do tempo é anormal para este período do ano. De acordo com o Metsul, setembro, historicamente, é ainda um mês da estação seca. Sendo assim, as médias de precipitação costumam ser baixas na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

As mudanças do clima na região estão relacionadas, segundo a meteorologista da Tempo OK, Sabrina Custódio, à combinação de dois fatores oceânicos: o fenômeno El Niño e o aquecimento do Oceano Atlântico Sul.

Essa combinação altera os padrões de circulação atmosférica e fornece mais umidade, o que favorece a formação de nuvens carregadas e explica as chuvas acima da média." meteorologista da Tempo OK, Sabrina Custódio

Essa mesma combinação de oceanos aquecidos, ainda de acordo com a especialista, também é responsável pelo comportamento atípico das temperaturas.

Com nebulosidade mais persistente do que o normal para a época e maior frequência de frentes frias sobre os estados do Sudeste e Centro-Oeste, as temperaturas não conseguem subir tanto, já que a maior cobertura de nuvens bloqueia parte da radiação solar que chegaria à superfície."

Sendo assim, as temperaturas devem ficar um pouco mais altas apenas no final de setembro. Porém, a meteorologista da Tempo OK afirmou que o calor mesmo só deve voltar a partir do mês que vem.

Previsão

Nesta quinta-feira (10), as áreas de instabilidade atingem São Paulo, Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais. A previsão indica pancadas de chuvas com trovoadas isoladas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há também a possibilidade de chuvas isoladas no Espírito Santo. O tempo fica estável apenas no norte de Minas Gerais.

A região está sob alerta laranja para perigo de tempestades e também para acumulados de chuva. Os avisos atingem principalmente o estado de São Paulo.

Na sexta-feira (11), o tempo segue chuvoso e com trovoadas em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em áreas de São Paulo, ainda segue vigente o aviso laranja de perigo para tempestades.

No Triângulo Mineiro, em Belo Horizonte (MG) e em Vitória (ES), a previsão indica pancadas de chuva isoladas. Nas demais áreas, o céu fica com muitas nuvens, sem previsão de chuva.

Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo

As chuvas vêm atingindo o estado paulista desde a última semana. A previsão ainda indica que uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar ainda mais as instabilidades em São Paulo.

A chuva com maior frequência e volume não é comum na virada de ag https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/tempo/2026-01-23/o-que-e-granizo-e-por-que-acontece-.html osto para setembro no estado de São Paulo, e os dias de chuva prolongada devem fazer com que o estado acumule o triplo da média histórica deste mês.

Entre esta última terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.

Além dos altos volumes, há risco de temporais isolados, acompanhados por raios, rajadas fortes de vento e eventual queda de granizo.



