Gerado por IA chuva forte deve vir acompanhada de raios no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (10) o Rio de Janeiro terá mais um dia de chuvas fortes, com possibilidade de raios ao longo do dia, seguindo a linha desta semana em que o Carioca sofre com a instabilidade do tempo.

Segundo o Sistema Alerta Rio, hoje a nebulosidade estará variada, com céu parcialmente nublado a encoberto e previsão de chuva fraca isolada durante a manhã, mas com aumento de intensidade se transformando em pancadas de chuva moderada a pontualmente forte, podendo vir até com raios, nos períodos da tarde e noite.

Os ventos estarão moderados entre 18,5 km/h a 51,9 km/h.

Já as temperaturas ficam na casa da mínima prevista de 19°C e máxima prevista de 30°C.

Recomendações de segurança para as chuvas fortes

Em virtude da possibilidade de chuvas mais intensas acompanhada de raios, a Prefeitura do Rio soltou uma série de recomendações de segurança que englobam:

Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

Não fique na beira de córregos e rios;

Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

Já para os cariocas que estiverem no trânsito durante a tempestade, o Centro de Operações e resiliência recomenda:

Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente; Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;

Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;

Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;

Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;

Evite usar o celular ao dirigir;

Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora.





Previsão para os próximos dias.

Amanhã, sexta-feira (11), o céu seguirá nublado a parcialmente nublado com previsão de mais pancadas de chuva moderada a pontualmente forte de forma isolada, podendo vir com raios, a partir da madrugada.

Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Já no sábado (12), abrindo o final de semana, o céu estará nublado a encoberto com previsão de pancadas de chuva na madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde.

Os ventos estarão moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Fechando esta semana e começando a próxima, tanto no domingo (13) quanto na segunda-feira (14), haverá predomínio de céu encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas devem despencar.