Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva forte no centro de São Paulo

A cidade de São Paulo amanheceu com o céu encoberto, chuviscos intermitentes e temperaturas amenas nesta quinta-feira (10). De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura mínima registrada na capital foi de 18ºC; a máxima não deve ter um aumento significativo por conta da alta nebulosidade que fica presente, chegando somente aos 21ºC.

Ao longo dia, são esperadas pancadas de chuva isoladas em todo o estado, com as precipitações mais significativas da capital acontecendo entre a tarde e à noite. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as chuvas devem ser de moderada a forte intensidade, trazendo acumulados expressivos, e devem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento; há potencial para alagamentos

Segundo a Defesa Civil, o estado é de alerta, uma vez que as condições devem afetar fortemente as regiões oeste, centro, sul e leste do estado. A previsão indica que as condições são definidas devido à presença de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera, que está associado a uma frente fria afastada no oceano.





O banco de dados meteorológicos do CGE indica que, em menos de dez dias, setembro acumulou 90,0mm de chuva, o que corresponde a 36,4% acima da média prevista para o mês, que era de 66,0mm.

Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil do estado orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas enroscando e postes e árvores inclinados.

Clima severo se mantém

Por conta do deslocamento de uma nova frente fria e da propagação de áreas de baixa pressão pelo continente, o tempo se mantém nos próximos dias, mas as temperaturas apresentam elevação gradual.

Na sexta-feira (11), a cidade contará com chuva fraca na madrugada e muitas nuvens no decorrer da manhã. Com o passar das horas, o sol aparece e garante a elevação gradual das temperaturas.

Ainda assim, a cidade deve ficar em estado de atenção para possíveis rajadas de vento, que podem atingir os 70 Km/h; durante a tarde há potencial para pancadas de chuva isoladas e com curta duração. A mínima prevista é de 18°C, e a máxima, de 27°C.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quinta-feira (10): Mínima de 18°C e máxima de 21°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde

- Sexta-feira (11): Mínima de 18°C e máxima de 27°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (12): Mínima de 16°C e máxima de 24°C. Tempo severo,com chuva forte e trovoada de manhã, à tarde e à noite.

- Domingo (13): Mínima de 14°C e máxima de 17°C. Chuvoso durante o dia e à noite.

