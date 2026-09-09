Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas fortes voltam a atingir São Paulo

O estado de São Paulo deve ter mais um período prolongado de dias com chuva, com a previsão de volumes que podem acumular o triplo da média histórica de setembro. As informações são dos meteorologistas da Metsul.

As chuvas vêm atingindo o estado paulista desde a última semana. A previsão ainda indica que uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar ainda mais as instabilidades em São Paulo.

Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) prevê uma melhora nas temperaturas, com mínima de 13°C e máxima de 22°C, antes do retorno das pancadas de chuva.

A partir desta quarta-feira (09), a nova rodada de chuva forte deve atingir o estado, com risco de temporais em diferentes regiões. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê acumulados superiores a 100 mm em áreas do centro-sul paulista até a próxima semana.

As instabilidades ocorrem poucos dias depois da passagem de outra frente fria que trouxe chuva forte e risco de alagamentos ao estado paulista.

De acordo com o Metsul, setembro, historicamente, é ainda um mês da estação seca. Sendo assim, as médias de precipitação costumam ser baixas na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

Com isso, a chuva com maior frequência e volume não é comum na virada de agosto para setembro no estado de São Paulo, e os dias de chuva prolongada devem fazer com que o estado acumule o triplo da média histórica deste mês.

Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo

Segundo o INMET, a instabilidade volta a ganhar força no Sudeste nesta quarta, com os maiores volumes previstos para o centro-sul de São Paulo.

Entre esta terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.

Além dos altos volumes, há risco de temporais isolados, acompanhados por raios, rajadas fortes de vento e eventual queda de granizo.



