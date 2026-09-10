Paulo Pinto/Agência Brasil Oito cidades de SP ultrapassam 50 mm de chuva nas últimas 24h

Ao menos oito cidades do estado de São Paulo registram pelo menos 50 mm de acumulados de chuva nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada pela Defesa Civil estadual na manhã desta quinta-feira (10).

O estado de São Paulo enfrenta um período prolongado de dias com chuva, com a previsão de volumes que podem acumular o triplo da média histórica de setembro.

Os maiores registros são de cidades do Litoral Sul e Norte paulista, além de Águas da Prata e Jaú, no interior.

Algumas áreas paulistas já estão sob alerta laranja de perigo para acumulados de chuva. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Além disso, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Ainda de acordo com o Inmet, é importante a população não se arriscar durante o período de chuvas, por isso, o Instituto orienta a:

evitar enfrentar o mau tempo;

observar alteração nas encostas;

se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

em situação de inundação, proteger pertences da água, envoltos em sacos plásticos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados.

Maiores acumulados

De acordo com a Defesa Civil de São Paulo, esses são os maiores acumulados registrados no estado. Os números são da manhã desta quinta-feira (10), por volta das 6h30. Veja:

Bertioga: 96 mm

São Sebastião: 79 mm

Guarujá: 74 mm

Águas da Prata: 68 mm

Caraguatatuba: 66 mm

Ubatuba: 65 mm

Santos: 55 mm

Jaú: 50 mm

Cubatão: 49 mm

Marília: 48 mm

São Vicente: 48 mm

Monte Mor: 44 mm

Praia Grande: 40 mm

Campinas: 32 mm

Bauru: 31 mm

Jaguariúna: 31 mm

Biritiba-Mirim: 30 mm

Franca: 30 mm

Serra Negra: 30 mm

Amparo: 29 mm

Mauá: 29 mm

São Caetano do Sul: 29 mm

Santo André: 28 mm

São Paulo: 28 mm

Apiaí: 27 mm

São Bernardo do Campo: 27 mm

Jacareí: 26 mm

Mogi das Cruzes: 25 mm

Pedreira: 25 mm

Ilhabela: 24 mm

Ferraz de Vasconcelos: 23 mm

Paulínia: 23 mm

Salesópolis: 23 mm

Corumbataí: 22 mm

Embu-Guaçu: 22 mm

Poá: 22 mm

Barra do Chapéu: 21 mm

Nazaré Paulista: 21 mm

Piedade: 21 mm

Suzano: 21 mm

Taboão da Serra: 21 mm

Tuiuti: 21 mm

Diadema: 20 mm

Iguape: 20 mm

Mongaguá: 19 mm

Parapuã: 19 mm

Guarulhos: 18 mm

Rio Grande da Serra: 18 mm

Capivari: 17 mm

Guararema: 17 mm

Itanhaém: 17 mm

Jambeiro: 17 mm

Natividade da Serra: 17 mm

Socorro: 17 mm

Artur Nogueira: 16 mm

Atibaia: 16 mm

Itaquaquecetuba: 16 mm

Itaóca: 16 mm

Ribeirão Pires: 16 mm

São Carlos: 16 mm

Valinhos: 16 mm

Analândia: 15 mm

Itapecerica da Serra: 15 mm

Santa Branca: 15 mm

Itapirapuã Paulista: 14 mm

Jundiaí: 14 mm

Juquiá: 14 mm

Paraibuna: 14 mm

Campo Limpo Paulista: 13 mm

Cotia: 13 mm

Guaratinguetá: 13 mm

Morungaba: 13 mm

Registro: 13 mm

São luís do Paraitinga: 13 mm

Aparecida: 12 mm

Cunha: 12 mm

Elias Fausto: 12 mm

Embu das Artes: 12 mm

Franco da Rocha: 12 mm

Ituverava: 12 mm

Piracaia: 12 mm

Sete Barras: 12 mm

Sumaré: 12 mm

Campos do Jordão: 11 mm

Leme: 11 mm

Louveira: 11 mm

Peruíbe: 11 mm

São José dos Campos: 11 mm

Bom Sucesso de Itararé: 10 mm

Bragança Paulista: 10 mm

Estiva Gerbi: 10 mm

Francisco Morato: 10 mm

Ipeúna: 10 mm

Joanópolis: 10 mm

Lagoinha: 10 mm

Limeira: 10 mm

Osasco: 10 mm

Tremembé: 10 mm

Várzea Paulista: 10 mm

Ainda de acordo com a Defesa Civil, ao longo do dia, com a aproximação e a passagem de uma frente fria, a chuva continua no estado.

A previsão indica a possibilidade de pancadas de chuva em todo o território paulista, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Também não está descartada a ocorrência de tempestades isoladas e eventual queda de granizo.

Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo

As chuvas vêm atingindo o estado paulista desde a última semana. A previsão ainda indica que uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar ainda mais as instabilidades em São Paulo.

De acordo com o Metsul, setembro, historicamente, é ainda um mês da estação seca. Sendo assim, as médias de precipitação costumam ser baixas na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

Com isso, a chuva com maior frequência e volume não é comum na virada de agosto para setembro no estado de São Paulo, e os dias de chuva prolongada devem fazer com que o estado acumule o triplo da média histórica deste mês.

Entre esta terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.



