Alerta: São Paulo e Rio estão sob perigo para acumulados de chuva

Parte de São Paulo e alguns pontos do Rio de Janeiro estão sob alerta laranja de perigo para acumulados de chuva. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para esta quinta-feira (10).
O estado de São Paulo e também o Rio de Janeiro estão enfrentando um período prolongado de dias de chuva. Na parte paulista, há a previsão de volumes que podem acumular o triplo da média histórica de setembro.
O alerta também é válido para uma pequena parte do Paraná.
Para esta quinta-feira (10), o aviso indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Sendo assim, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
O alerta é válido para todo o litoral de SP, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba e Sul Fluminense.
As cidades atingidas são:
- Bertioga (SP)
- Biritiba Mirim (SP)
- Cananéia (SP)
- Caraguatatuba (SP)
- Cubatão (SP)
- Cunha (SP)
- Guaraqueçaba (PR)
- Guarujá (SP)
- Iguape (SP)
- Ilhabela (SP)
- Ilha Comprida (SP)
- Itanhaém (SP)
- Itariri (SP)
- Mogi das Cruzes (SP)
- Mongaguá (SP)
- Natividade da Serra (SP)
- Paraibuna (SP)
- Paraty (RJ)
- Pedro de Toledo (SP)
- Peruíbe (SP)
- Praia Grande (SP)
- Salesópolis (SP)
- Santos (SP)
- São Luiz do Paraitinga (SP)
- São Sebastião (SP)
- São Vicente (SP)
- Ubatuba (SP)
Ainda de acordo com o Inmet, é importante a população não se arriscar durante o período de chuvas, por isso, o Instituto orienta a:
- evitar enfrentar o mau tempo;
- observar alteração nas encostas.
- se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- em situação de inundação, protejer pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados.
Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo
As chuvas vêm atingindo o estado paulista desde a última semana. A previsão ainda indica que uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar ainda mais as instabilidades em São Paulo.
De acordo com o Metsul, setembro, historicamente, é ainda um mês da estação seca. Sendo assim, as médias de precipitação costumam ser baixas na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.
Com isso, a chuva com maior frequência e volume não é comum na virada de agosto para setembro no estado de São Paulo, e os dias de chuva prolongada devem fazer com que o estado acumule o triplo da média histórica deste mês.
Entre esta terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.
Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.
Além dos altos volumes, há risco de temporais isolados, acompanhados por raios, rajadas fortes de vento e eventual queda de granizo.
Chuva no Rio de Janeiro
Segundo o Alerta Rio, entre a quinta (10) e sexta-feira (11), o tempo na cidade seguirá fechado, com céu nublado a parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca a moderada, passando a pancadas de chuva moderada entre a tarde de quinta e a madrugada de sexta.
Nesses dias, são esperados também ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).
Abrindo o final de semana, no sábado (12), o céu estará nublado a encoberto, também com previsão de pancadas de chuva a partir da madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (52km/h a 76km/h).
Já no domingo (13), haverá predomínio de céu encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com tendência de queda nas temperaturas.