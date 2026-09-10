Reprodução/INMET Alerta: São Paulo e Rio estão sob perigo para acumulados de chuva

Parte de São Paulo e alguns pontos do Rio de Janeiro estão sob alerta laranja de perigo para acumulados de chuva. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para esta quinta-feira (10).

O estado de São Paulo e também o Rio de Janeiro estão enfrentando um período prolongado de dias de chuva. Na parte paulista, há a previsão de volumes que podem acumular o triplo da média histórica de setembro.

O alerta também é válido para uma pequena parte do Paraná.

Para esta quinta-feira (10), o aviso indica chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Sendo assim, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

O alerta é válido para todo o litoral de SP, Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba e Sul Fluminense.

As cidades atingidas são:

Bertioga (SP)

Biritiba Mirim (SP)

Cananéia (SP)

Caraguatatuba (SP)

Cubatão (SP)

Cunha (SP)

Guaraqueçaba (PR)

Guarujá (SP)

Iguape (SP)

Ilhabela (SP)

Ilha Comprida (SP)

Itanhaém (SP)

Itariri (SP)

Mogi das Cruzes (SP)

Mongaguá (SP)

Natividade da Serra (SP)

Paraibuna (SP)

Paraty (RJ)

Pedro de Toledo (SP)

Peruíbe (SP)

Praia Grande (SP)

Salesópolis (SP)

Santos (SP)

São Luiz do Paraitinga (SP)

São Sebastião (SP)

São Vicente (SP)

Ubatuba (SP)

Ainda de acordo com o Inmet, é importante a população não se arriscar durante o período de chuvas, por isso, o Instituto orienta a:

evitar enfrentar o mau tempo;

observar alteração nas encostas.

se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

em situação de inundação, protejer pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados.

Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo

As chuvas vêm atingindo o estado paulista desde a última semana. A previsão ainda indica que uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar ainda mais as instabilidades em São Paulo.

De acordo com o Metsul, setembro, historicamente, é ainda um mês da estação seca. Sendo assim, as médias de precipitação costumam ser baixas na maior parte do Centro-Oeste e do Sudeste do país.

Com isso, a chuva com maior frequência e volume não é comum na virada de agosto para setembro no estado de São Paulo, e os dias de chuva prolongada devem fazer com que o estado acumule o triplo da média histórica deste mês.

Entre esta terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.

Além dos altos volumes, há risco de temporais isolados, acompanhados por raios, rajadas fortes de vento e eventual queda de granizo.

Chuva no Rio de Janeiro

Segundo o Alerta Rio, entre a quinta (10) e sexta-feira (11), o tempo na cidade seguirá fechado, com céu nublado a parcialmente nublado, e há previsão de chuva fraca a moderada, passando a pancadas de chuva moderada entre a tarde de quinta e a madrugada de sexta.

Nesses dias, são esperados também ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Abrindo o final de semana, no sábado (12), o céu estará nublado a encoberto, também com previsão de pancadas de chuva a partir da madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (52km/h a 76km/h).

Já no domingo (13), haverá predomínio de céu encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com tendência de queda nas temperaturas.





