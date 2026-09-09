Agência Brasil Frio no Rio de Janeiro

Depois de registrar a tarde mais fria do ano, o Rio de Janeiro até terá temperaturas mais altas nesta quarta-feira (9), mas com previsão de tempo fechado com pancadas de chuva que podem ganhar intensidade ao longo do dia.

De acordo com o sistema meteorológico da Prefeitura da cidade, o Alerta Rio, hoje a nebulosidade estará variada, com céu parcialmente nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca isolada começando no final da manhã, evoluindo para pancadas de chuva mais intensas, sendo moderada nos períodos da tarde e noite, e ocasionalmente forte de forma isolada ao longo do dia.

Os ventos estarão fracos a moderados (de 18,5 km/h a 51,9 km/h), sendo mais intensos na tarde e noite.

As temperaturas sobem em relação aos dois primeiros dias da semana, com uma máxima que pode chegar até os 31°C, mas com uma mínima ainda baixa, prevista na casa dos 17°C.

Tarde mais fria do ano

Tanto na segunda-feira (7), quanto na terça (8), o Rio registrou o frio mais intenso dos últimos anos em relação ao mês de setembro, tendo até o registro da menor temperatura de 2026.

A máxima mais alta registrada na cidade foi de 19°C, com mínima de 15°C.





Confira previsão pa r a os próximos dias

Segundo o Alerta Rio, entre a quinta (10) e sexta-feira (11), o tempo na cidade seguirá fechado, com céu nublado a parcialmente nublado e há previsão de chuva fraca a moderada, passando a pancadas de chuva moderada entre a tarde de quinta e a madrugada de sexta.

Nesses dias, são esperados também ventos moderados (18,5 km/h a 51,9 km/h).

Abrindo o final de semana, no sábado (12), o céu estará nublado a encoberto também com previsão de pancadas de chuva a partir da madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados (18,5km/h a 51,9km/h) a fortes (52km/h a 76km/h).

Já no domingo (13), haverá predomínio de céu encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, com tendência de queda nas temperaturas.