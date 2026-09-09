Áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul têm risco de tornados e microexplosões entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), segundo alerta de meteorologistas.A metade Centro-Norte do Paraná e áreas do Sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul estão entre as regiões sob atenção. A partir desta quinta (10), a atmosfera deve ficar muito instável, favorecendo a formação de supercélulas de tempestade, com possibilidade de chuvas intensas, temporais, tornados e microexplosões.Segundo avaliação da Climatempo Meteorologia, o risco para tornados é maior na sexta (11). Ainda, há risco para tempo severo, com condições para queda de grande quantidade de granizo de porte médio a grande, ventos acima de 90 km/h e muita chuva em curto período de tempo.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho (grande perigo) para temporais na faixa Oeste do Paraná e de Santa Catarina, Sul do Mato Grosso do Sul e Extremo Norte do Rio Grande do Sul.
Há possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Algumas projeções apontam que alguns locais podem chegar a 200mm de acúmulos nos próximos dois dias entre todos os cinco estados.
O que é uma supercédula?
Uma supercédula é uma nuvem especial com potencial para criar tornados, microexplosões e rajadas de vento muito intensas. Quando adquire movimento giratório, é chamada de “mesociclone”.
A formação da supercédula precisa de condições específicas na atmosfera, como:
- pressão atmosférica baixa
- muita disponibilidade de de umidade, em várias camadas da atmosfera
- grandes diferenças de velocidade e de direção do vento entre a superfície e as camadas médias e altas da atmosfera (esta condição é importante porque impulsiona o giro das nuvens)
- forte contraste de temperatura
- condições favoráveis para impulsionar um grande desenvolvimento vertical das nuvens
Há menos de um mês, uma supercédula foi capturada em Santa Catarina, quando provocou um tornado do tipo “wedge”, em Campo Erê (SC). O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil.