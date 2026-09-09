Foto: @gregoryfenile/Reprodução/Instagram Condições favorecem formação de supercédulas na região, que pode registrar novas ocorrências de tornados

Áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul têm risco de tornados e microexplosões entre esta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), segundo alerta de meteorologistas.

A metadee áreas doestão entre as regiões sob atenção. A partir desta quinta (10), a atmosfera deve ficar muito instável, favorecendo a formação de, com possibilidade de chuvas intensas, temporais, tornados e microexplosões.

Segundo avaliação da Climatempo Meteorologia, o risco para tornados é maior na sexta (11). Ainda, há risco para, com condições para queda de grande quantidade de granizo de porte médio a grande , ventos acima de 90 km/h e muita chuva em curto período de tempo.

Reprodução/INMET Alerta é válido até 00h desta quinta (10)

(Inmet) emitiu(grande perigo) para temporais na faixa Oeste do Paraná e de Santa Catarina, Sul do Mato Grosso do Sul e Extremo Norte do Rio Grande do Sul.





Há possibilidade de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Algumas projeções apontam que alguns locais podem chegar a 200mm de acúmulos nos próximos dois dias entre todos os cinco estados.





O que é uma supercédula?

Uma supercédula é uma nuvem especial com potencial para criar tornados, microexplosões e rajadas de vento muito intensas. Quando adquire movimento giratório, é chamada de “mesociclone”.

A formação da supercédula precisa de condições específicas na atmosfera, como:

pressão atmosférica baixa

muita disponibilidade de de umidade, em várias camadas da atmosfera

grandes diferenças de velocidade e de direção do vento entre a superfície e as camadas médias e altas da atmosfera (esta condição é importante porque impulsiona o giro das nuvens)

forte contraste de temperatura

condições favoráveis para impulsionar um grande desenvolvimento vertical das nuvens

Há menos de um mês, uma supercédula foi capturada em Santa Catarina, quando provocou um tornado do tipo “wedge”, em Campo Erê (SC). O fenômeno foi confirmado pela Defesa Civil.