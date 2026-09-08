Paulo Pinto/Agência Brasil Temporal em São Paulo

Uma nova rodada de chuva forte deve atingir São Paulo a partir desta quarta-feira (09), com risco de temporais em diferentes regiões do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê acumulados superiores a 100 mm em áreas do centro-sul paulista até a próxima semana.

Na capital, a chuva começa a ganhar força ainda nesta quarta. A Defesa Civil prevê 45 mm, com precipitação a partir do fim da manhã e períodos mais chuvosos durante a tarde e a noite.

Na quinta-feira (10), o volume pode chegar a 50 mm na cidade de São Paulo. A previsão indica chuva pela manhã e possibilidade de temporal durante a tarde e a noite.

A instabilidade ocorre poucos dias depois da passagem de outra frente fria que trouxe chuva forte e risco de alagamentos ao estado.

Chuva pode passar de 100 mm em São Paulo

Segundo o INMET, a instabilidade volta a ganhar força no Sudeste nesta quarta, com os maiores volumes previstos para o centro-sul de São Paulo.

Entre esta terça-feira (08) e a próxima terça (15), os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas.

A MetSul Meteorologia também prevê volumes muito acima do normal para setembro em São Paulo. Uma área de baixa pressão deve aumentar a instabilidade durante a segunda metade da semana, antes da chegada de uma nova frente fria.

Na sexta-feira (11), o aprofundamento de uma área de baixa pressão sobre o Sul do país deve reforçar a chuva também em São Paulo. A instabilidade pode continuar durante o fim de semana e o começo da próxima semana.

Além dos altos volumes, há risco de temporais isolados, acompanhados por raios, rajadas fortes de vento e eventual queda de granizo.

Na capital paulista, esta terça-feira ainda é de tempo encoberto e frio. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) prevê melhora nas temperaturas na quarta, com mínima de 13°C e máxima de 22°C, antes do retorno das pancadas de chuva.