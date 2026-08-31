Foto: @gregoryfenile/Reprodução/Instagram Tornado foi capturado por equipe de caçadores de tempestades, e Defesa Civil ainda avalia danos para confirmação oficial

Um tornado do tipo “wedge” foi registrado por caçadores de tempestade na região de Campo Erê (SC), à noite deste domingo (30). Ainda não há informações sobre danos.

O meteorologistaidentificou uma supercédula de tempestade e indícios de tornado por meio de equipamentos de medição meteorológica. Segundo ele, os equipamentos apontam para rotatividade de ventos dentro da tempestade, o que caracterizaria o fenômeno.

O tornado “wedge” é diferente por causa da largura ampla, até mesmo maior do que a altura, ocupando área extensa no horizonte. Segundo a MetSul Meteorologia, esse tipo de tornado podeseveros por conta da intensidade.

O tornado aconteceu em meio a uma série deque atingem, com queda de granizo de médio a grande porte e bastantes danos.

De acordo com Gabriel Zaparolli, fotógrafo que esteve no local, o tornado atingiu somente a área rural de Campo Erê (SC), e não partes urbanas. A cidade fica no Oeste do estado e possui cerca de 9,2 mil habitantes.

O fotógrafo compartilhou nas redes sociais relatos de moradores sobre danos causados, incluindo granizo de porte grande e barracões, galpões e casas com telhados arrancados e arremessados para longe.

procurou a Defesa Civil Municipal e a Prefeitura de Campo Erê (SC) em busca de maiores detalhes, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem.





Defesa Civil estadual diz que há “fortes indicativos” de tornado

Por nota, a Defesa Civil estadual destacou que, dentre as tempestades de domingo (30), há “fortes indicativos da ocorrência de um tornado” em Campo Erê (SC).

Isso porque uma tempestade severa que provocou queda de granizo avançou para região da cidade por volta das 19h12 e 19h18, ao Sul da área urbana.

Da mesma forma que meteorologistas haviam indicado, o órgão apontou que sinais meteorológicos indicaram possibilidade de rotação de ventos no interior da supercédula que provocou os temporais, um forte indicativo de tornado.

Os produtos do radar meteorológico de Chapecó indicaram a presença da tempestade, com sinal de rotação em seu interior, compatível com a ocorrência de fenômenos associados a supercélulas Defesa Civil estadual de SC, em nota





Para a confirmação definitiva, as equipes da Defesa Civil vão realizar uma avaliação técnica no local para constatar padrões de danos compatíveis com esse tipo de fenômeno.

Temporais podem se estender até terça (1º)

Segundo meteorologistas da MetSul e da Climaterra, uma frente fria avança sobre a Região Sul e reforça condições necessárias para os temporais, que podem se manter por toda esta segunda (31) e parte da terça (1º).