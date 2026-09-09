Reprodução/STF Os ministros Flávio Dino e André Mendonça, no STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), procurou o presidente da corte, Edson Fachin, nesta quarta (9), por telefone, para cobrar uma resposta sobre a decisão do ministro Flávio Dino que, mais cedo, reintegrou Andrei Rodrigues à direção-geral da Polícia Federal. Nos corredores do tribunal, ele tem classificado como ilegal a determinação de Dino.

Segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo, a determinação de Flávio Dino que reintegrou Rodrigues à chefia da PF pegou André Mendonça de surpresa, mas ele não deve apresentar reação nos autos.

Flávio Dino usou a relatoria de uma ação que apura a destinação de emendas para o filme “Dark Horse” para reverter o afastamento de Andrei Rodrigues. O caso abriu uma disputa entre ministros em torno da condução do processo e dos efeitos da decisão sobre a direção da corporação.

Outros ministros do STF, que, segundo bastidores, teriam também ligado para Fachin, aguardam uma manifestação imediata do presidente do Supremo sobre a crise.

Também há a expectativa de que Fachin se reúna com o ministro Alexandre de Moraes para tratar do assunto. Moraes é vice-presidente da Corte e um dos protagonistas da crise Master no Supremo.

A crise no tribunal escalou depois que Mendonça derrubou o sigilo de um relatório da PF que reúne mensagens trocadas entre o dono do Banco Master, o ex-banqueiros Daniel Vorcaro, que está preso sob suspeita de liderar fraudes bilionárias no sistema financeiro, e o ministro Alexandre de Moraes.

Diante da escalada da crise, magistrados defendem que Fachin adote imediatamente medidas para frear ações das alas de Moraes e Mendonça. Eles afirmam ainda que os dois ministros atropelaram e tentaram esvaziar as prerrogativas do presidente da Corte.





Essa foi a justificativa de Dino, nesta manhã, na decisão de retornar Andrei à diretoria-geral da PF. Segundo ele, Mendonça invadiu as atribuições e não aguardou a decisão de Fachin ou do Plenário do STF em relação ao relatório da PF que apontou suposta relação de Moraes e Vorcaro; e ao relatório que questionou a condução de inquéritos do INSS e Master por Mendonça, de inteligência e sem valor probatório.

Sessão cancelada

Em meio a tantos ruídos e pedidos de providências, Fachin cancelou a sessão plenária prevista para esta quarta. O que, segundo fontes, agradou os magistrados, que não viam ambiente para a reunião.

O presidente do STF passou a ser pressionado a estabelecer uma saída para o impasse interno. Enquanto isso, Andrei Rodrigues voltou ao posto de diretor-geral da PF.