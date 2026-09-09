Reprodução Redes Sociais Flávio repete a cena do pai em Juiz de Fora

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) repetiu nesta quarta-feira (9), durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, uma cena semelhante à vivida pelo pai, Jair Bolsonaro, no dia em que foi esfaqueado durante a campanha eleitoral de 2018. Flávio foi carregado por apoiadores na região da rua Halfeld, no centro da cidade, e afirmou que o ato teve como objetivo completar simbolicamente o percurso que o pai não conseguiu concluir após o atentado.

♬ som original - iG @portal_ig Candidato do PL foi carregado por apoiadores no local onde Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. 🔗 Veja as notícias do iG e acesse o Canal do Whatsapp no Link da Bio 📲 📹 flaviobolsonaro #iG





A agenda começou após a chegada do candidato à região de Juiz de Fora. Flávio desembarcou no Aeroporto de Goianá devido às condições meteorológicas e seguiu até o Aeroporto da Serrinha, de onde participou de uma motociata em direção ao centro da cidade.

Durante o ato, Flávio entrou no meio dos apoiadores e foi levantado pelo grupo. O candidato percorreu parte da rua Halfeld carregado, reproduzindo uma situação semelhante à registrada durante a campanha presidencial de Jair Bolsonaro oito anos atrás. Flávio também vestia uma camisa semelhante à usada pelo pai naquele dia.

Em discurso realizado posteriormente em um trio elétrico, Flávio afirmou que o percurso representava a conclusão simbólica do caminho interrompido pelo atentado contra Jair Bolsonaro.

“Estar aqui nesse momento, isso que vocês fizeram agora junto comigo, completaram um caminho que o presidente Bolsonaro não conseguiu concluir. Nós, simbolicamente, chegamos até o destino onde Bolsonaro chegaria naquele 6 de setembro de 2018, quando ele levou uma facada”, afirmou.

O candidato disse ainda que utilizou uma camisa semelhante à vestida pelo pai durante o episódio de 2018 e classificou a passagem pelo local como uma “volta simbólica”. Antes do ato, Flávio já havia declarado que pretendia percorrer o mesmo trajeto e chegar ao ponto final previsto para a agenda de Jair Bolsonaro naquele ano.

Atentado em 2018



Jair Bolsonaro foi esfaqueado em 6 de setembro de 2018 enquanto participava de um ato de campanha em Juiz de Fora. Na ocasião, o então candidato à Presidência era carregado por apoiadores na região da rua Halfeld quando foi atingido no abdômen.





O autor do ataque, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso em flagrante. Posteriormente, a Justiça o considerou inimputável.

A passagem de Flávio Bolsonaro por Juiz de Fora integra a agenda de campanha do candidato do PL à Presidência. A visita à cidade estava inicialmente prevista para 17 de agosto, mas foi cancelada por causa das condições climáticas.