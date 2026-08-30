Foto: Reprodução/Redes Sociais Fortes temporais causaram danos em pelo menos 23 cidades catarinenses

Fortes temporais carregados de grandes pedras de granizo castigaram Florianópolis na última madrugada entre sábado (29) e domingo (30). Pelo menos 1.000 casas foram atingidas, sobretudo na Região Norte da ilha. A capital e outras cinco cidades decretaram situação de emergência, conforme a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

Um dos locais mais atingidos foi a conhecida praia de. Além dela, bairros comotambém foram foco da força do granizo.

“Nunca vi algo assim aqui”, descreve um dos moradores de Ingleses, nas redes sociais. Apesar da situação, não há vítimas em Santa Catarina.

informou que ocaiu com muita força durante rápidos, acumulando no chão e provocando perfurações e quebra de telhados, vidraças, para-brisas e tendas.

Imagens exibem o tamanho das pedras de gelo e a destruição que a passagem do forte temporal causou. Veja abaixo:









Em nota, a prefeitura disse que ainda realiza levantamento de danos e cadastro de famílias atingidas, ao mesmo tempo que atende os atingidos e fornece lonas neste domingo (30), ou seja, o número de atingidos ainda pode aumentar.

Segundo a Defesa Civil catarinense, há avisos de temporais até terça-feira (1º). Neste domingo (30), o estado segue abaixo das condições mais severas do tempo, com chance de tempestades, granizo, rajadas de vento. Esse episódio deve se estender até segunda (31).

Os fortes temporais que atingem a Região Sul causaram danos em pelo menos 23 cidades de Santa Catarina e 32 do Rio Grande do Sul , entre sexta-feira (28) e domingo (30).

A principal orientação aos moradores de Florianópolis é evitar o início dos reparos ao longo de hoje, sobretudo, subida em telhados.

Lonas são distribuídas às famílias

A Prefeitura segue trabalhando para distribuição de lonas à população. É possível retirar os materiais nos bairros Canasvieiras, Ingleses e Cachoeira do Bom Jesus. Somente em Florianópolis, 86 rolos já foram disponibilizados.





Emergência em outras quatro cidades de SC

Segundo a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, as seguintes cinco cidades decretaram situação de emergência até a manhã deste domingo (30):

Bom Jesus (SC)

Quilombo (SC)

Ipuaçu (SC)

Biguaçu (SC)

Florianópolis (SC)

Em Biguaçu, na Região Metropolitana de Florianópolis, a chuva com granizo também deixou danos em veículos e atingiu cerca de 250 residências. O município recebeu 58 rolos de lona da Defesa Civil, e a entrega das telhas solicitadas está em andamento.

No Grande Oeste do estado, três municípios registraram chuva intensa com queda de granizo e decretaram situação de emergência. Em Quilombo (SC), cerca de 32 residências foram afetadas. Bom Jesus (SC) contabilizou 81 residências atingidas, e Ipuaçu (SC) registrou 210.

Estado foi atingido em todas regiões

Outras regiões de Santa Catarina também enfrentaram ocorrências ligadas ao temporal. Na Região Metropolitana, Palhoça (SC) registrou a queda de um muro de contenção em via pública, sem deixar vítimas.

Próximo de Xanxerê (SC), Entre Rios (SC) registrou 80 residências afetadas pela queda de granizo, Ouro Verde (SC) contabilizou 23 residências atingidas, Passos Maia (SC) teve danos em uma residência e em uma estrebaria, e Abelardo Luz (SC) sofreu destelhamentos e avarias em estrutura rural.

A Serra, Litoral Norte, região de Joaçaba (SC) e no Sul do estado, episódios de alagamentos e queda de granizo aconteceram, mas de forma mais branda ou até sem nenhum dano.

As exceções são Meleiro (SC), que ainda apura os danos, e Jacinto Machado (SC), que relatou três casas atingidas.