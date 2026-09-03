Foto: @gregoryfenile/Reprodução/Instagram Tornado foi capturado por equipe de caçadores de tempestade, Defesa Civil ainda avaliará para confirmação oficial

O tornado registrado por caçadores de tempestades no último domingo (30), em Campo Erê (SC), foi confirmado por meteorologistas da Defesa Civil estadual. O fenômeno passou na zona rural da cidade, arrancou árvores e destelhou barracões.

Apesar disso,nem feridos. A confirmação ainda dependia de evidências de danos e de imagens. Para isso, a Defesa Civil bateu o horário de imagens enviadas pelo radar meteorológico local com os avisos meteorológicos.

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Após a confirmação do evento destrutivo por volta das 19h12, 45 minutos depois dos alertas de tempestade para a região da cidade, as imagens foram analisadas para confirmar:

A presença de ventos em sentidos opostos, indicando rotação de ventos;

A direção das estruturas derrubadas e arremessadas, que deveria ter sentidos diferentes e opostos

Com isso, a confirmação foi constatada. A etapa era necessária porque vendavais e microexplosões podem causar danos parecidos, com diferença na direção dos rastros, segundo a Defesa Civil.

Veja as imagens do rastro dos ventos:





Ao todo, três construções sofreram danos. A cidade de Campo Erê (SC) entrou para a lista de municípios em situação de emergência, ao lado de mais 10 que sofreram com o forte temporal que cobriu a Região Sul entre os dias 28 de agosto a 1º de setembro. São eles:

Florianópolis Biguaçu Mafra São José do Cedro Princesa Quilombo Bom Jesus Ipuaçu Ouro Verde Entre Rios

A maior parte dos danos foi relacionado ao alto volume de granizo que caiu durante os temporais.









Nova frente fria pode trazer mais temporais a partir de sexta (04)

Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil a partir desta sexta-feira (04) e deve permanecer atuando até domingo (06). Há chance de chuvas fortes, temporais e brusca queda de temperaturas, que podem ocasionar geadas.

Segundo a Meteored Meteorologia, a primeira faixa atingida será no Sul do Rio Grande do Sul, em cidades como Pelotas (RS), Chuí (RS), Ijuí (RS), Bagé (RS) e Dom Pedrito (RS). As chuvas tendem a ser fracas a moderadas.

O sistema avança para Porto Alegre e Santa Catarina durante o resto do dia, com mais força. O cenário favorece o retorno das fortes chuvas para o Leste gaúcho. Até o final de domingo (06), alguns pontos entre os três estados podem registrar acúmulos de até 100mm.