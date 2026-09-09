Reprodução Instagram/wavy_mma Cole “Wavy” Johnson aceitou lutar contra um chimpanzé por R$ 2,5 milhões

O lutador amador Cole “Wavy” Johnson revelou que uma provocação feita nas redes sociais acabou rendendo uma oferta de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,5 milhões, para enfrentar um chimpanzé macho adulto. O atleta tem 24 anos e nasceu nos Estados Unidos, mas atualmente compete na Nova Zelândia.

Reprodução Instagram/@wavy.mma + Imagem gerada por IA - iG O lutador amador Cole “Wavy” Johnson aceitou o combate contra um chimpanzé





O histórico de Cole Johnson no MMA ainda é curto, contando com apenas uma luta registrada no Tapology, site que carrega o maior banco de dados online especializado em artes marciais mistas. Na ocasião, em dezembro do ano passado, o americano venceu o combate por decisão unânime.

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Cole Johnson ganhou projeção fora do circuito de lutas depois de publicar um vídeo nas redes sociais afirmando que venceria"Um chimpanzé macho adulto em qualquer confronto físico". O conteúdo passou das 7,8 milhões de visualizações no TikTok, algo que o próprio lutador não esperava.

Eu acredito 100%, de todo o coração, que conseguiria vencer um chimpanzé em uma luta. Mas não estou dizendo que vou sair dessa coisa ileso. Cole "Wavy" Johnson, lutador amador

















Reprodução Wikimedia Commons/Rowena Facee Schaeffer Chimpanzé





Em conversa com a marca de suplementos SantaCruzMedicinals, Cole Johnson disse que a postagem havia sido feita como brincadeira. Depois da repercussão, no entanto, várias propostas de pessoas interessadas começaram a chegar via e-mail, sugerindo transformar a ideia em um evento.

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Uma das principais ofertas previa o pagamento de US$ 500 mil para viabilizar o combate. O lutador aceitou discutir o acordo, mas afirmou que o responsável não era confiável e que o negócio fracassou posteriormente. Mais tarde, segundo o próprio Cole Johnson, surgiu uma segunda proposta de valor superior. O negócio foi fechado, mas o americano não divulgou o valor total da empreitada.

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A luta está prevista para acontecer na próxima sexta-feira (11). Ao mesmo tempo, o país onde o combate será travado e a equipe responsável pela organização permanecem sem confirmação pública, levantando suspeitas acerca da realização do evento.

É verdade que chimpanzés são 6 vezes mais fortes que seres humanos?

Reprodução Wikimedia Commons/Lauren Chimpanzé





O lutador americano contestou a velha afirmação de que chimpanzés seriam seis vezes mais fortes que seres humanos. Nesse certame, a ciência de fato mostra uma diferença consideravelmente menor. Os pesquisadores que compararam os músculos das duas espécies estimaram uma vantagem de aproximadamente 35% na força dinâmica e na potência muscular para o chimpanzé, tendo em vista a musculatura de tamanhos semelhantes.

Reprodução Wikimedia Commons/Jeremy Weate from Abuja, Nigeria Chimpanzé





Dessa forma, o desempenho geral do primata por nível de massa corporal fica próximo de uma vez e meia o humano. Boa parte dessa diferença vem da composição muscular, já que dois terços das fibras dos chimpanzés são do tipo rápido, adaptadas para produzir força e potência em movimentos explosivos.

Chimpanzés são animais extremamente poderosos, com força na parte superior do corpo e desempenho muscular dinâmico substancialmente superior aos dos humanos. Kimberley Jane Hockings, professora associada de Ciência da Conservação da Universidade de Exeter (ao Daily Mail)





Além da diferença muscular, a dentição é uma das principais armas dos chimpanzés. Os primatas possuem caninos significativamente maiores e uma mandíbula capaz de produzir forças superiores às observadas em humanos. A primatóloga Kimberley Jane Hockings, da Universidade de Exeter, alertou que um animal ameaçado pode responder de forma extremamente agressiva.

Chimpanzés são animais selvagens com respostas sociais e comportamentais sofisticadas e, quando percebem uma ameaça a si mesmos ou ao grupo, podem reagir com agressividade extraordinária. Kimberley Jane Hockings, professora associada de Ciência da Conservação da Universidade de Exeter (ao Daily Mail)











