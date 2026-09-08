Reprodução/Estado de Arkansas Diamante amarelo de 2,29 quilates

Um homem encontrou um diamante amarelo de 2,29 quilates durante um passeio com as duas netas no Crater of Diamonds State Park, no Arkansas, nos Estados Unidos.

Barry G. Smith estava viajando pelo Arkansas e pelo Missouri com a esposa e as netas, Sage e Juniper. Ele decidiu incluir o parque no passeio para fazer uma atividade diferente com as meninas.

No local, a família alugou uma carroça e um kit básico para procurar diamantes. 30 minutos depois, Smith encontrou uma pedra brilhando no chão, na região conhecida como East Drain, uma das áreas do parque onde os visitantes podem procurar as pedras.

Reprodução/Estado de Arkansas Funcionários do parque confirmaram que a pedra pesava 2,29 quilates





À princípio, o homem pensou que fosse mica, um tipo de mineral que pode refletir a luz e brilhar. Smith pegou a pedra, mas ainda não sabia se havia encontrado um diamante, quartzo ou outro mineral.

Antes de deixar o parque, Smith levou a pedra ao Diamond Discovery Center, onde os funcionários poderiam analisar o material. Quando colocou a pedra sobre o balcão, os funcionários perceberam que ela poderia ser algo especial. Após examiná-la, confirmaram que se tratava de um diamante amarelo de 2,29 quilates.

Fiquei perplexo quando vi o diamante pela primeira vez. Seu formato geral e sua cor imediatamente me lembraram do Pearadin Schumacher American Dream Diamond, encontrado no início deste ano. Ralph Hall, supervisor do Diamond Discovery Center.





A pedra encontrada por Smith tem aproximadamente o tamanho de uma semente de feijão-preto. Segundo o Arkansas State Parks, ela é o terceiro maior diamante encontrado por visitantes no parque em 2026.

Reprodução/Estado de Arkansas Smith pensou que a pedra fosse mica, mas funcionários do parque confirmaram que se tratava de um diamante





Smith decidiu batizar a pedra de Sage Juniper Diamond, em homenagem às duas netas.

Eu nunca esperava encontrar um diamante aqui. O potencial existia, mas você nunca vem aqui esperando encontrar um. Barry G. Smith.







Por que o diamante é amarelo?

Os diamantes encontrados no parque podem ter diferentes cores. As mais comuns são branca, marrom e amarela. Entre essas três, os diamantes amarelos são os menos comuns, segundo o Arkansas State Parks.

A cor amarela aparece enquanto o diamante se forma. Durante esse processo, uma pequena quantidade de nitrogênio entra na estrutura da pedra. Esse elemento interfere na maneira como o diamante absorve e reflete a luz, dando origem à tonalidade amarelada.

Reprodução/Estado de Arkansas Pedra foi batizada de Sage Juniper Diamond em homenagem às netas de Smith





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Mais de 350 diamantes encontrados em 2026

Visitantes já encontraram 351 diamantes no parque em 2026, segundo o estado do Arkansas. Em média, são descobertas de uma a duas pedras por dia.

O Crater of Diamonds State Park é um dos poucos lugares do mundo onde o público pode procurar diamantes diretamente no local em que eles são encontrados naturalmente.

O terreno se formou a partir de atividades vulcânicas há milhões de anos. Desde 1906, quando as primeiras pedras foram encontradas na região, mais de 75 mil diamantes já foram descobertos no local.

Reprodução/Estado de Arkansas Barry G. Smith encontrou a pedra cerca de 30 minutos depois de começar a procurar diamantes com as netas no parque





A primeira descoberta foi feita por John Huddleston, um agricultor que era dono das terras antes de elas se tornarem um parque estadual, em 1972.





Maior diamante encontrado nos Estados Unidos

O local também foi palco de uma das maiores descobertas de diamantes da história dos Estados Unidos.

Em 1924, durante uma antiga operação de mineração, foi encontrado o Uncle Sam, um diamante branco com uma tonalidade rosada que pesava 40,23 quilates. A pedra é considerada o maior diamante já encontrado no país.

Reprodução/Estado de Arkansas Diamante tem aproximadamente o tamanho de uma semente de feijão-preto





Depois de ser lapidado, o diamante passou a pesar 12,42 quilates. Atualmente, ele faz parte da coleção de minerais e pedras preciosas do Smithsonian e pode ser visto no National Museum of Natural History.

Outro diamante conhecido encontrado no parque é o Strawn-Wagner. A pedra foi descoberta em 1990 por Shirley Strawn, moradora de Murfreesboro. Quando foi encontrada, ela pesava 3,03 quilates. Após ser lapidada, passou a pesar 1,09 quilate.