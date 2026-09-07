Reprodução/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo A capital paulista registra mínimas de 10ºC com a chegada da frente fria

O frio bateu recorde em São Paulo e no Rio de Janeiro neste feriado de 7 de setembro de 2026: enquanto São Paulo teve a tarde mais fria para setembro desde 2000 e o amanhecer mais frio, para este mês, desde 2022, a tarde do feriado de 7 de setembro no Rio de Janeiro foi a mais fria para o ano de 2026 e a mais fria para um dia de setembro desde 2015. As informações são da Climatempo.

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Na cidade de São Paulo, a temperatura mínima no feriado de 7 de setembro foi de 10,1°C, na medição do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, na Zona Norte da capital paulista. Esta foi a menor temperatura para um dia de setembro desde o ano 2022, quando fez 9,3°C, no dia 24.

Como céu nublado e com a forte presença do ar frio, de origem polar, a temperatura teve pequena variação e a máxima do dia foi de apenas 13,6°C, o que fez a tarde deste 7 de setembro de 2026 ser a mais fria, para este mês, desde o ano 2000, quando a temperatura máxima foi de 13,1°C, no dia 26.

Rio de Janeiro

Ainda de acordo com a Climatempo, a temperatura máxima no Rio de Janeiro foi de 19°C nesta segunda, registrada na região da Vila Militar. Esta foi a menor temperatura máxima em 2026. O recorde anterior de menor máxima era de 20,3°C, em 25 de junho.

Para setembro, a tarde do feriado foi a mais fria desde 2015, quando a temperatura máxima foi de 18,6°C, no dia 13.

Massa de ar frio

Conforme o iG já vinha alertando na semana passada, com base nos mapas da Climatempo e outros institutos de meteorologia, uma forte massa de ar frio, de origem polar, se espalhou sobre o centro-sul do Brasil no fim de semana prolongado pelo feriado de 7 de setembro.

Para os padrões de setembro, o ar frio chegou com muita força ao Brasil causando queda da temperatura acentuada não apenas no Sul, mas em muitas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. O ar polar chegou também a Rondônia, Acre e ao sul do Amazonas, provocando o fenômeno da friagem.

Frio vai continuar?

O ar frio intenso começa a deixar o Brasil no decorrer desta terça-feira (8), mas o maior aquecimento só será sentido na quarta-feira (9).





Mas será por pouco tempo; a Climatempo aponta uma nova massa de ar frio forte já está sendo projetada para o próximo fim de semana. No Sudeste, o frio não será tão intenso como no fim de semana prolongado de 7 de setembro, mas vai quebrar a tendência de aquecimento esperada a partir da quarta-feira.

São Paulo e Rio de Janeiro ainda terão sensação de frio na quarta, mas já há previsão de um pouco de sol à tarde.