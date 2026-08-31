Foto: Divulgação/PRF Duas horas após o registro do acidente, rodovia segue sem previsão para liberação

Um incêndio após acidente entre duas carretas em Campina Grande do Sul (PR) bloqueia totalmente a BR-116 no sentido Curitiba na manhã desta segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada no quilômetro 43 por volta das 07h25 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a corporação, um dos veículos ficou atravessado na via, alastrando opelo local, enquanto a outra caiu por uma ribanceira. Ambos incendiaram, mas ninguém ficou ferido.

Às 09h25, duas horas depois do início dos trabalhos, o fogo foi controlado com ajuda de um caminhão-pipa.

Até a última atualização da reportagem, os veículos não foram retirados e a pista segue interditada. Não há previsão para liberação.





BR-116 é uma das principais vias do país

A BR-116 passa por dez estados e atravessa capitais como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Fortaleza, sendo um dos principais corredores rodoviários do Brasil, junto da BR-101.

A rodovia foi totalmente duplicada entre a capital paranaense e o Rio de Janeiro, após o trecho conhecido como "Serra do Cafezal", na Régis Bittencourt, em São Paulo.

Com 4.713 km de extensão, ela sai do Rio Grande do Sul, em Jaguarão, fronteira com Uruguai, e vai até Fortaleza, capital do Ceará.