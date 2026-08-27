Foto: Ecovias Sul/Divulgação Caminhão teria tentado desviar de um congestionamento causado por veículo em pane, invadiu pista contrária e atingiu ônibus

O motorista de um caminhão que atingiu um ônibus em Pelotas (RS), na BR-116, foi denunciado pela morte de 11 pessoas e por deixar outras sete feridas.

Segundo a denúncia do, o condutor agiu com negligência e imprudência, o que ocasionou a prática de 11 homicídios culposos e sete lesões corporais

O acidente aconteceu no dia 02 de janeiro deste ano, durante o feriadão do Ano Novo, no km 491 da rodovia federal. O MPRS também pediu àfixação de indenizações mínimas de indenização aos sobreviventes e às famílias das vítimas do acidente.

A identidade do condutor não foi divulgada.





Relembre o caso

A investigação aponta que o acidente aconteceu em um trecho em obras, com desvio e velocidade reduzida. O caminhão do motorista carregava areia no sentido São Lourenço do Sul (RS) a Pelotas (RS).

A denúncia aponta que o homem não percebeu a parada de veículos em sua frente, por causa de um caminhão em pane. Ele tentou desviar para evitar a batida, invadiu a pista contrária e atingiu a de frente um ônibus, causando o acidente, por volta das 11h30.

Parte dos materiais da carga foram lançados para o interior do ônibus. Ele sofreu ferimentos leves e passou por teste de etilômetro, que não resultou positivo. Há indícios de que ele mexia no rádio no momento da ocorrência.

BR-116 no RS

A BR-116 é uma das principais vias do Rio Grande do Sul e do país. Ela corta o estado gaúcho de Norte a Sul, vindo de Santa Catarina. Dentro do território do RS, começa em Vacaria e termina em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai.

O trecho entre Porto Alegre e Dois Irmãos, na região metropolitana, é considerado o segundo mais movimentado da via no país, com cerca de 120 mil veículos na pista todos dias.



Além da Grande Porto Alegre, a rodovia passa por importantes cidades gaúchas, como Pelotas, uma das maiores do Sul do estado.

No país, passa por dez estados, e é um dos principais corredores rodoviários junto da BR-101. Com 4.713 km de extensão, ela sai do RS e vai até Fortaleza, capital do Ceará.