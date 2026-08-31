Corpo de Bombeiros Bombeiros realizam buscas pelas vítimas de naufrágio no Rio Paranaíba

O Corpo de Bombeiros de Goiás localizou, neste domingo (30), o corpo do policial civil Jorge Luiz R. Ferreira, última vítima que permanecia desaparecida após o naufrágio de uma embarcação no Rio Paranaíba, na zona rural de Corumbaíba. Com a localização, foram encerradas as buscas iniciadas após o acidente ocorrido na quarta-feira (26).

Jorge estava em uma pescaria com outros dois homens, todos moradores de Caldas Novas, quando a embarcação virou na região da Fazenda Três Lagoas. A outra vítima, Romes Pereira da Silva, de 53 anos, havia sido encontrada no sábado (29). Um terceiro pescador sobreviveu.

Em nota de pesar, o Sindicato dos Policiais Civis de Goiás (Sinpol-GO) destacou a trajetória de Jorge e afirmou que o policial construiu uma carreira marcada pelo “compromisso com a segurança pública” e pela participação em importantes investigações. Em 2025, ele também foi homenageado com uma proposta de concessão do título de Cidadão Honorífico de Caldas Novas.

Segundo o relato feito aos bombeiros, o grupo tentava buscar abrigo por causa das condições adversas de vento quando foi atingido por uma onda. A embarcação virou por volta das 16h.

O sobrevivente era o único dos três que usava colete salva-vidas. Ele conseguiu permanecer na superfície com auxílio de uma caixa térmica e, levado pela correnteza e pelo vento, alcançou a margem. Depois, caminhou até uma propriedade rural e pediu socorro.



As buscas envolveram equipes o Batalhão de Operações de Policiamento em Áreas de Risco (Bopar), Batalhão Ambiental da Polícia Militar, Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), helicóptero da Polícia Civil e Marinha do Brasil.

Último corpo foi encontrado com auxílio de sonar

As buscas começaram nas primeiras horas de quinta-feira (27) e envolveram varreduras superficiais, mergulhos, drones, buscas aéreas e uso de sonar. A área percorrida pelas equipes foi ampliada ao longo dos dias.

Durante a operação, foram encontrados objetos pertencentes aos pescadores, entre eles uma caixa térmica e um protetor solar. Os materiais ajudaram a orientar as áreas de procura.

No sábado, as equipes percorreram cerca de dez quilômetros abaixo do ponto de referência do naufrágio e realizaram mergulhos em locais indicados pelo sonar. Por volta das 14h40, o corpo de Romes emergiu e foi resgatado.

As buscas foram retomadas às 6h de domingo. Depois de uma nova varredura pelo rio, os bombeiros voltaram às proximidades do local onde a primeira vítima havia sido encontrada.

Por volta das 9h40, enquanto a equipe operava o sonar, o corpo de Jorge emergiu próximo à embarcação dos bombeiros.

Após a retirada, o Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado.

Mesmo depois de localizar Jorge, os bombeiros realizaram mais um mergulho em um ponto indicado pelo sonar na tentativa de encontrar a embarcação que naufragou. O barco não foi localizado.



