Reprodução A Ponte Rio–Niterói, trecho da BR-101 em Niterói (RJ).

As obras de ampliação da BR-101, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, foram entregues nesta última quinta-feira (13). O serviço foi concluído após seis anos de paralisação por falta de segurança.

As terceiras faixas foram adicionadas em ambos os sentidos da rodovia, que vai de Niterói à divisa com o Espírito Santo. Ao todo, o trecho conta com 6,4 quilômetros e fica localizado entre São Gonçalo e o Trevo de Manilha, em Itaboraí.

A BR-101 é considerada uma das estradas mais importantes do Rio, porém, em alguns pontos, a rodovia fica à margem de comunidades que têm territórios controlados pela facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Por isso, o local costumava registrar alto número de ocorrências de roubos de veículos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), somente entre janeiro e junho de 2026, São Gonçalo registrou um aumento de 142% no índice de roubos de veículos, em comparação com o mesmo período de 2025.

Sendo assim, para retomar as obras, o Ministro dos Transportes, George Santoro, pediu ao governo carioca o aumento da segurança no local.

Em maio, o ministro também havia prometido ainda reforço no combate a assaltos na rodovia, com monitoramento integral por câmeras integradas às forças de segurança, uso de drones, leitura automática de placas e cobertura de internet 4G em toda a via.

Nesta inauguração, foram entregues 3,5 quilômetros de uma terceira faixa no sentido Campos e 2,9 quilômetros na direção oposta.

Além disso, as obras previstas na rodovia também incluem um novo trevo em Manilha, no entroncamento com a BR-493 (Magé-Manilha), e a duplicação das pistas na altura de Macaé, além da construção de multifaixas em Campos.

Investimentos

O Ministério dos Transportes informou que vai ser investido quase R$ 9 bilhões ao longo de 322 quilômetros da estrada, incluindo o entroncamento com a BR-493.

Desse valor, cerca de R$ 6,2 bilhões serão investidos pela concessionária Arteris e o restante pela EcoRodovias.

Neste trecho, o contrato prevê a implantação de 49,6 quilômetros de duplicações, 52,6 quilômetros de faixas adicionais, 81,7 quilômetros de multivias e 14 quilômetros de vias marginais.

Também está prevista a implantação de mais 59,2 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, melhorias em pontes, viadutos, acessos, passarelas e entre outros.

Ainda segundo o Ministério, o objetivo das melhorias é ampliar a capacidade da rodovia, além de melhorar o trânsito, como na saída da Ponte Rio-Niterói e na região de Manilha.



