Divulgação/PRF Acidente deixa um morto na Fernão Dias (BR-381)

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo três carretas e um carro na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Vargem, no interior de São Paulo. A ocorrência foi registrada no início desta segunda-feira (31).

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a Motiva MinasSP, o acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 1, por volta das 6h.

No local, ao todo, foram constatadas cinco vítimas. Desse número, três pessoas saíram ilesas, uma precisou de atendimento médico no local e uma outra vítima morreu. A dinâmica do acidente não foi informada.

Uma das carretas envolvidas no acidente ainda pegou fogo após a colisão e foi tomada pelas chamas. A vítima fatal era uma mulher, passageira do veículo.



Além das equipes operacionais e de resgate da concessionária, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal também atuam na ocorrência.

Por volta das 9h30, a Motiva MinasSP afirmou que a faixa da esquerda seguia interditada e o tráfego fluía pela pista da direita.

O trânsito na pista sentido São Paulo registrava cerca de cinco quilômetros de congestionamento.

No sentido Belo Horizonte, as faixas estão liberadas e o tráfego segue normalmente.

A concessionária ainda orientou os motoristas a redobrarem a atenção ao passarem pelo trecho. A ocorrência segue em andamento.

*Reportagem em atualização

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