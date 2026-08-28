Foto: Reprodução/Redes Sociais Claudia Hitomi Shimada Furuyama, de 57 anos, Rafael Furuyama, de 23 anos e Marcos Alberto Furuyama, 58, foram encontrados mortos dentro do apartamento

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) considera improvável que uma quarta pessoa tenha tido envolvimento com a morte de uma família inteira em apartamento de Curitiba nesta semana.

Imagens de câmeras de segurança apontam que a última movimentação da casa onde Claudia Hitomi Shimada Furuyama, Marcos Furuyama e Rafael Furuyama moravam aconteceu por volta das 19h27 de domingo (23).

Após esse momento, a investigação não encontrou nenhum movimento de entrada ou saída do apartamento até a descoberta da ocorrência, na tarde desta terça-feira (25).

Com isso, a principal hipótese do crime passou a ser homicídio duplo seguido de suicídio por parte do pai, conforme as informações divulgadas pelo delegado da PCPR, Ivo Viana. O apartamento estava trancado por dentro.

Este é o terceiro dia de investigação. A PCPR já escutou 11 pessoas, analisou imagens de segurança de momentos considerados chave e registros de entrada e saída do condomínio onde a família Furuyama morava.

Apesar das hipóteses, a PCPR destaca que a investigação segue em andamento e que exames periciais deverão esclarecer o que aconteceu por completo.

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Duas vítimas tinham cortes nas mãos

Médicos-legistas que trabalham no caso apontaram que Claudia e Rafael tinham cortes nas mãos, o que sugere uma briga ou intervenção. Ainda é necessário determinar se seriam ferimentos de tentativas de defesa ou alguma outra situação.

A lesão de Claudia chamou mais atenção, já que, conforme o delegado, apresentava cortes profundos nos dedos da mão esquerda. Marcos não apresenta sinais similares nas mãos. Esta análise deverá reconstituir a dinâmica das possíveis agressões.

Apartamento foi leiloado, mas familiares não sabiam

A polícia já sabia que o imóvel onde a família morava havia sido leiloado. Agora, há confirmação de que Marcos tinha uma construtora e que enfrentava processo judicial iniciado em 2014.

Contudo, a apuração não encontrou elementos que confirmem que Claudia e Rafael soubessem sobre o leilão do apartamento.

Os familiares ouvidos pela polícia afirmaram saber que Marcos enfrentava o processo na Justiça, mas também desconheciam o leilão e arremate do imóvel. Existe a possibilidade de uma relação entre as mortes e a perda do apartamento.

O que ainda resta responder

Ainda é preciso esclarecer como tudo começou, quem atacou quem, a ordem das mortes e se existiu briga. Por ora, a hipótese que ganhou força é de que Marcos tenha matado a esposa e o filho e depois tirado a própria vida.

Essa possibilidade precisa ser confirmada pelas provas técnicas e pelos exames de necropsia que ainda estão em andamento.

A polícia também tenta esclarecer se alguém dormia no momento em que tudo aconteceu.

Relembre o caso

Uma família foi encontrada morta dentro de um apartamento trancado pelo lado de dentro, no bairro Água Verde, em Curitiba. Uma faca e um canivete foram achados no local, e os investigadores aguardam resultados das perícias para tentar entender o que aconteceu.

A descoberta se deu na tarde desta terça-feira (25), quando a Polícia Civil (PCPR) foi acionada por um representante do condomínio para verificar a situação do apartamento, onde estavam os corpos de Rafael Furuyama, de 23 anos, Marcos Alberto Furuyama, 58, e Claudia Hitomi Shimada Furuyama, 57.

Eles eram pai, mãe e filho. Colegas de Claudia, que era médica de Unidade Básica de Saúde (UBS) em Araucária, na região metropolitana, foram até o apartamento após constatarem que ela não comparecia há dias no trabalho.