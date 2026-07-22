Divulgação/ Ministério dos Transportes Rodovia Régis Bittencourt (BR-116)

Diariamente, milhares de caminhões passam pela Rodovia Régis Bittencourt transportando alimentos, veículos, combustíveis, matérias-primas e produtos industrializados. Parte da BR-116, a rodovia é essencial na logística nacional, conectando os maiores mercados consumidores do Brasil às regiões Sul e Sudeste e aos países do Mercosul.

Entenda por que ela é considerada uma das estradas mais importantes do país.

Ligação entre São Paulo e Curitiba

No estado de São Paulo, a Rodovia Régis Bittencourt corta municípios como Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Miracatu, Juquiá, Registro, Pariquera-Açu, Jacupiranga, Cajati e Barra do Turvo, atravessando toda a região do Vale do Ribeira. Já no Paraná, a BR-116 passa por Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo, Pinhais e Curitiba, onde se integra ao sistema viário da Região Metropolitana.

Divulgação/ Arteris No estado de São Paulo a rodovia cortas vários municípios





















A rodovia desempenha um papel estratégico no escoamento da produção nacional. É uma das principais rotas de transporte de cargas entre o polo industrial paulista e os estados do Sul, além de facilitar o fluxo de produtos agrícolas, matérias-primas e bens de consumo. Também é essencial para o deslocamento de passageiros e para o turismo.

A rodovia é utilizada para o transporte de diversos tipos de cargas, principalmente autopeças, eletrônicos, máquinas e equipamentos, fertilizantes, grãos, alimentos, combustíveis e materiais de construção.

A ligação entre o Brasil e o Mercosul

Além de integrar o principal corredor rodoviário que liga os maiores polos econômicos das regiões Sul e Sudeste, a Rodovia Régis Bittencourt conecta esses mercados aos principais países da América do Sul. A via é uma rota fundamental para o Mercosul, ligando a malha rodoviária brasileira às rotas internacionais com destino à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai por meio dos estados da Região Sul.

Reprodução/ Google Maps A partir de Curitiba, a rota se conecta a outras rodovias estruturais





















A partir de Curitiba, a rota se conecta a outras rodovias estruturais, como a BR-277, que l eva à Ponte da Amizade no Paraguai, e vias em direção ao Rio Grande do Sul, para os acessos com a Argentina e Uruguai.

Uma das rodovias mais movimentadas do país

Por integrar a BR-116, a maior rodovia pavimentada do Brasil, com 4.660 quilômetros de extensão, a Régis Bittencourt se tornou uma das vias mais movimentadas do país. A BR-116 liga Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, sendo a única rodovia que atravessa o Brasil de norte a sul. Nesse contexto, a Régis Bittencourt desempenha um papel estratégico como corredor logístico para o transporte de cargas e de passageiros.

Divulgação/ Ministério dos Transportes A Rodovia Régis Bittencourt faz parte da maior rodovia pavimentada do Brasil, a BR-116





















O tráfego médio diário da rodovia supera os 29 mil veículos. Desse total, os veículos pesados (caminhões, carretas e ônibus) representam cerca de 80% do fluxo, o equivalente a aproximadamente 23,2 mil veículos que passam diariamente pelo trecho. Ao todo, cerca de 690 mil veículos pesados circulam pelo trecho todos os meses.

O impacto na economia brasileira

Por se tratar de um dos principais corredores logísticos do país, a Régis Bittencourt movimenta diariamente um grande volume de cargas. Ao escoar produtos agrícolas, i ndustriais e matérias-primas entre importantes polos de produção e consumo, a rodovia contribui para reduzir o tempo de transporte e os custos com frete.

Além disso, ela serve para o escoamento de cerca de 75% da produção da Região Sul em direção aos principais mercados consumidores e aos países do Mercosul.

Embora o valor financeiro das mercadorias transportadas diariamente pela via não seja divulgado de forma consolidada pelo Ministério dos Transportes nem pela concessionária, o intenso fluxo de veículos pesados evidencia sua relevância econômica. A rodovia está entre os principais eixos logísticos do Brasil.