Foto: Thiago Sória/iG Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado pelas instabilidades nos próximos dias

A atuação de uma frente fria combinada com ciclone extratropical e calor e umidade de rio atmosférico da Amazônia aumentam o risco de fortes instabilidades em toda Região Sul a partir desta quinta-feira (27). A perspectiva é que chova em diversos pontos dos três estados nos próximos dias.

Segundo a Climatempo Meteorologia, há chance de fortes ventos de até, temporais e queda de granizo. Os temporais devem começar pelo Sul e Centro do estado gaúcho e alcançar Santa Catarina até o fim do dia. Conforme as projeções, a instabilidade deve permanecer na região até o

Ainda nesta quinta (27), o tempo permanece mais firme e aberto nas demais áreas da Região Sul. Onde chove, temperaturas devem ficar mais agradáveis, enquanto na maior parte de Santa Catarina e Paraná, osdevem subir.

Apesar da chuva ainda levar algum tempo para avançar para além das fronteiras do Rio Grande do Sul, as rajadas de vento devem prenunciar a instabilidade à caminho ainda nesta quinta (27).

Com o avanço da frente fria, ventos podem variar deem boa parte do estado gaúcho e do Oeste catarinense e Sudoeste Paranaense.

De acordo com a MetSul Meteorologia, oserá de longa duração, sobretudo por causa do rio atmosférico, que eleva a chance de vários dias consecutivos de forte chuva com possibilidade de volumes elevados.

Confira a previsão do tempo para cada estado do Sul abaixo:





Rio Grande do Sul

A quinta-feira (27) começa com calor no estado gaúcho. Máximas podem se aproximar dos 30ºC na região Oeste. No Sul do estado, a chegada da frente fria começa a provocar temporais, com vento intenso e granizo.

Até à noite, a chuva se espalha pelo Centro e Leste, avançando sobre a Região Metropolitana de Porto Alegre e cidades importantes como Santa Maria (RS), Santa Cruz do Sul (RS). Há chance de chuva em Pelotas (RS), Jaguarão (RS), Rio Grande (RS) e demais cidades da Zona Sul do estado.

A Meteored Meteorologia prevê que o tempo severo aumenta na sexta (28) e persiste durante o final de semana. As condições favorecem chuva intensa, tempestades severas, rajadas fortes de vento, granizo e há chance de microexplosões.

Durante o período, alguns pontos podem chegar a uma faixa de 100 a 250mm de acúmulos, sobretudo entre Alto Uruguai, Planalto Médio, Serra, Aparados e Litoral Norte.

Conforme a MetSul Meteorologia, a elevação do nível dos rios é outra preocupação. O cenário indica possibilidade de inundações e alagamentos, além de deslizamentos. Os rios com maior risco são: Uruguai, Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí.

Como esses rios desembocam na Lagoa dos Patos, há chance de elevação do Guaíba, na Grande Porto Alegre, durante a semana seguinte. As projeções atuais preveem que as ilhas de Porto Alegre, do bairro Arquipélago, possam ser afetadas.

Santa Catarina

As instabilidades também iniciam nesta quinta-feira (27) em Santa Catarina. A partir da noite, as chuvas devem chegar no Sul do estado, em cidades como Sombrio (SC) e Criciúma (SC).

Volumes elevados de chuva são esperados nos próximos dias, sobretudo em áreas próximas do Rio Grande do Sul, onde acúmulos podem superar 120mm até segunda-feira (31).

Durante a sexta-feira (28), no Litoral Norte, a expectativa é de chuvas mais fracas, com 20mm, enquanto no Meio-Oeste os valores podem chegar a 100mm. Também há risco de ventos, deslizamentos e elevação de rios.

No Oeste, o tempo deve ficar mais severo no final de semana, atingindo cidades como Chapecó (SC), Xanxerê (SC) e São Miguel do Oeste (SC). No sábado (29), todo território do estado está sob alerta de tempestades, com chuvas intensas a fortes.

Apesar disso, segundo a Defesa Civil, o principal alerta é para toda metade centro e leste do território, incluindo a Região Metropolitana de Florianópolis e todo litoral do estado.

Paraná

As instabilidades chegam no Paraná principalmente no sábado (29). Áreas no Sudoeste do estado devem enfrentar chuvas, raios e volumes de até 80mm. Há possibilidade de pancadas de chuva moderadas em outros pontos, com rápidos acúmulos de 15 a 45mm.

As projeções indicam que será o estado menos afetado pelo episódio de tempo severo, com chuvas concentradas na noite do sábado (29) e outras pancadas isoladas espalhadas pelo território durante o período.

Porém, a quinta (27) e a sexta (28) deverão ter tempo fechado e nebuloso em todo estado e chance de temporais isolados, enquanto o calor é predominante. Termômetros podem passar dos 30ºC em alguns pontos.